TOP 14 - Guirado, Du Plessis, Ivaldi... Notre Top 5 des meilleurs talonneurs de la saison

1. Guilhem Guirado (Toulon)

Son profil : Français, 31 ans, 1,81m pour 102 kg, 52 sélections.

: Français, 31 ans, 1,81m pour 102 kg, 52 sélections. Sa saison : 19 matches, 15 titularisations, 1012 minutes disputées, 5 essais inscrits.

Encore une fois, le talonneur varois a réalisé une saison pleine au rythme d'un décathlonien. XV de France, Coupe d'Europe et finale du Top 14, Guilhem Guirado ne s'est pas ennuyé. Et malgré cet emploi du temps chargé, le talonneur du RCT a su répondre présent en championnat au point même d'en faire sa saison la plus prolifique avec 5 essais marqués. Deuxième de notre classement l'an dernier, ses performances et sa régularité à toute épreuve lui ont permis de terminer sur la première marche en 2017. Toujours aussi combatif et exemplaire, le Catalan devient au fil des saison à Mayol comme en Bleu de plus en plus indispensable.

Guilhem Guirado - ToulonIcon Sport

2. Bismarck Du Plessis (Montpellier)

Son profil : Sud-Africain, 33 ans, 1,89m pour 114 kg, 79 sélections.

: Sud-Africain, 33 ans, 1,89m pour 114 kg, 79 sélections. Sa saison : 13 matches, 13 titularisations, 811 minutes disputées, 5 essais inscrits.

L'ancien capitaine des Springboks a moins joué cette saison. Cependant, il faut croire que le talonneur du MHR a privilégié la qualité à la quantité ce coup-ci. En jouant 218 minutes de moins que lors du précédent exercice, Du Plessis a tout de même réussi une nouvelle fois à s'illustrer et conserve sa place sur le podium des meilleurs talonneurs du Top 14. Handicapé par les blessures, le champion du monde 2007 s'est pourtant montré efficace lors de ses 13 titularisations franchissant même 5 fois la ligne d'en-but. L'expérience aidant, le Sud-Africain a été propre en conquête et son goût prononcé pour le combat et le défi physique ont été de sérieux atouts pour le pack languedocien.

Bismarck du Plessis (Montpellier) - avril 2017AFP

3. Mickaël Ivaldi (Lyon)

Son profil : Français, 27 ans, 1,81m pour 108 kg.

: Français, 27 ans, 1,81m pour 108 kg. Sa saison : 22 matches, 20 titularisations, 1308 minutes disputées, 5 points inscrits.

Arrivé chez le promu lyonnais en provenance de Montpellier, Mickaël Ivaldi n'a pas mis longtemps à faire sa place. Titulaire dès la première journée, le natif de La Seyne-sur-Mer a été fidèle à sa réputation de joueur discret mais fiable. D'ailleurs, ses 3 dernières saisons à plus de 20 matches parlent pour lui. Et cette année encore, il a été copieusement utilisé, ne quittant le maillot frappé du numéro 2 qu'à deux reprises en 22 rencontres disputées. Un peu moins prolifique que l'an passé avec le MHR, où il avait marqué 4 essais, il s'est "contenté" d'une seule unité lors de cet exercice. Cependant, cet essai fut comme un symbole pour le Varois qui a marqué contre Toulon, son club formateur, lors de la 10e journée.

Mickaël Ivaldi (Lyon)Icon Sport

4. Guillaume Ribes (Brive)

Son profil : Français, 31 ans, 1,70m pour 103 kg.

: Français, 31 ans, 1,70m pour 103 kg. Sa saison : 18 matches, 10 titularisations, 725 minutes disputées, 20 points inscrits.

Pour la dernière saison de sa carrière, Guillaume Ribes a fini en beauté. On peut même dire que le talonneur est sorti par la grande porte. Ses deux essais inscrits contre Castres lors de la dernière journée parachèvent de la plus belle des façons un parcours riche et long de presque 14 ans au plus haut niveau. Arrivé à Brive en 2009, ce natif de Toulouse a rapidement été adopté par le public corrézien. Il faut dire que ce joueur courageux et déterminé incarne à merveille les valeurs défendues par le CABCL. Vaillant et toujours à la pointe du combat, Ribes a été l'un des fers de lance du redoutable pack briviste. Ce paquet d'avants qui a fait plier plus d'une équipe cette saison sur sa pelouse du stade Amédée-Domenech.

Guillaume Ribes - BriveIcon Sport

5. Jody Jenneker (Castres)

Son profil : Sud-Africain, 31 ans, 1m82 pour 104 kg.

: Sud-Africain, 31 ans, 1m82 pour 104 kg. Sa saison : 21 matches, 17 titularisations, 1221 minutes disputées, 25 points inscrits.

Si Christophe Urios l'a pris dans ses valises en arrivant à Castres, c'est bien qu'il y a une raison. Et cette raison est facile à trouver puisque Jody Jenneker a une fois de plus réalisé une solide saison. Il s'agit même de la saison la plus prolifique du talonneur sud-africain depuis son arrivée en France en 2011. Longtemps identifié aux couleurs d'Oyonnax, club qui l'a révélé au grand jour, Jenneker a complètement réussi la transition au Castres olympique. Comme l'attestent ses 5 essais marqués cette année (dont deux contre La Rochelle et Clermont !), soit son record personnel. Et s'il n'est pas apparu dans notre classement l'an dernier, Jenneker fait cette saison son grand retour après avoir déjà décroché la deuxième place en 2015.

Jody Jenneker (Castres)Icon Sport

Également cités : Julien Marchand (Toulouse), Jérémie Maurouard (La Rochelle), Dimitri Szarzewski (Racing 92).