TOP 14 - Guilhem Guirado (Toulon) : "Dur de laisser certaines légendes sur une défaite"

Guilhem Guirado (talonneur de Toulon) : "C'est dur. J'ai entendu dire que Clermont jouait le mieux, ce soir (dimanche) je pense qu'on a fait taire beaucoup de commentaires par rapport à ça. Et hormis cet essai de 80 mètres qui nous fait très mal, on leur a fait mal. C'est dur pour le club mais il va falloir se relever parce que Toulon n'est pas habitué à ne pas soulever de trophées pendant deux ans d'affilée. C'est difficile à vivre. On a manqué de réalisme, la somme de détails a été quand même assez conséquente contre nous ce soir (dimanche). Autant l'année dernière on a fait un non match, autant là on a fait un gros match, mais on n'a pas été réalistes. C'est dur de laisser certaines légendes sur une défaite, mais c'est ce sacré rugby qui nous dicte sa loi."