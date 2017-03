Top 14 - Grenoble : David Mélé passé de 24e homme à héros contre Castres

En conférence de presse, David Mélé a raconté sa journée spéciale. "J’arrive au rendez-vous deux heures avant le match. On me dit que Gilles (Bosch) a un problème au ventre (appendicite a priori). C’était soit Armand Batlle ou moi qui rentrait sur le banc. Les coaches m'ont choisi de par ma polyvalence en numéro 10. Ensuite, à 20 minutes du coup d’envoi, Jonathan (Wisniewski) se fait mal aux adducteurs, on me dit : tu démarres" .

Au départ, l’ancien Toulousain devait se retrouver en bord de terrain. "Je devais être 24e à apporter le tee justement pour Jonathan comme j’ai pu le faire quelques fois cette saison, parce que j’ai envie d’aider l’équipe du mieux possible quand je ne suis pas dans le groupe" . Au lieu de cela, il a été le bourreau des Castrais inscrivant les 21 points du succès du FCG (21-20) dont un drop victorieux, son troisième samedi, à la 78e minute, alors que Grenoble venait d’encaisser un essai de pénalité (18-20, 75e).