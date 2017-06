Top 14 - Goromaru, Madigan, Botica... Notre Top 5 des déceptions de la saison

1. Ayumu Goromaru (Toulon)

Son profil : Japonais, 31 ans, 1,85m pour 99 kg, 56 sélections.

: Japonais, 31 ans, 1,85m pour 99 kg, 56 sélections. Sa saison : 5 matches, 4 titularisations, 280 minutes disputées.

Il devait être l'attraction de la saison. Celui qui devait se partager le poste d'arrière et le rôle du buteur de Toulon avec Leigh Halfpenny. Et celui par qui la marque RCT devait se développer en Asie. Mais le recrutement du Japonais s'est avéré être un énorme flop. Goromaru n'a quasiment jamais joué. Complètement écarté du groupe, le Japonais s'est contenté de quelques miettes. Un échec total pour celui qui est déjà rentré chez lui.

Ayumu Goromaru (Toulon) - octobre 2016Icon Sport

2. Ian Madigan (Bordeaux-Bègles)

Son profil : Irlandais, 28 ans, 1,80m pour 91 kg, 30 sélections.

: Irlandais, 28 ans, 1,80m pour 91 kg, 30 sélections. Sa saison : 15 matches, 7 titularisations, 634 minutes disputées, 113 points marqués.

L'UBB attendait beaucoup de lui. Barré par Jonathan Sexton au Leinster et en équipe nationale d'Irlande, Madigan voulait s'imposer en Gironde et enfin se sentir dans la peau d'un titulaire. C'est raté... Pas satisfait de ses prestations, le staff de Bordeaux-Bègles lui a préféré à l'ouverture Simon Hickey ou même Baptiste Serin en fin de saison. À peine arrivé, déjà parti : l'Irlandais s'est engagé avec Bristol pour la saison prochaine.

Ian Madigan (Bordeaux-Bègles) - janvier 2017Icon Sport

3. Ben Botica (Montpellier)

Son profil : Néo-Zélandais, 27 ans, 1,80m pour 85 kg.

: Néo-Zélandais, 27 ans, 1,80m pour 85 kg. Sa saison : 8 matches, 4 titularisations, 341 minutes disputées, 62 points marqués.

8 petits matches de Top 14. Voilà le bien triste bilan de Botica à Montpellier. Arrivé en provenance des Harlequins, l'ouvreur néo-zélandais devait s'installer au poste de numéro 10 du MHR. Là aussi, pari manqué. Jamais convaincant avec les Héraultais, il n'aura évolué que 5 mois chez les Cistes, avant de rejoindre Oyonnax en janvier. Avec l'USO en Pro D2, Botica s'est par contrz épanoui avec 11 titularisations et une montée en Top 14 décrochée.

Ben Botica (Montpellier) - Août 2016Icon Sport

4. Gillian Galan (Toulouse)

Son profil : Français, 25 ans, 1,93m pour 120 kg.

: Français, 25 ans, 1,93m pour 120 kg. Sa saison : 18 matches, 11 titularisations, 890 minutes disputées, 3 essais.

Cette saison, on a beaucoup entendu du côté de Toulouse que Louis Picamoles n'avait jamais été remplacé. L'un des facteurs expliquant la terrible saison des Rouge et Noir. Le successeur désigné de "King Louis", c'était Galan. Sauf qu'entre ses blessures récurrentes et ses périodes de méforme, le numéro 8 toulousain n'a pas réussi à assumer ce statut. Dommage car quand il est en forme, Galan est vraiment un joueur intéressant....

Gillian Galan (Toulouse) face à Pau - février 2017Icon Sport

5. François Trinh-Duc (Toulon)

Son profil : Français, 30 ans, 1,84m pour 90 kg, 60 sélections.

: Français, 30 ans, 1,84m pour 90 kg, 60 sélections. Sa saison : 15 matches, 14 titularisations, 1009 minutes disputées, 28 points marqués.

Lui aussi souvent blessé, il n'a pas été à la hauteur des attentes varoises cette saison. Depuis la retraite de Jonny Wilkinson en 2014, le RCT se cherche toujours un ouvreur de haut niveau. L'arrivée de "FTD" n'a pas réglé ce souci. Trinh-Duc est passé à côté de certains matches capitaux et en a manqué d'autres en raison de sa santé fragile. Sa saison ne s'est pas mieux terminée avec un match catastrophique face à l'Afrique du Sud sous le maillot tricolore.

François Trinh-Duc (Toulon)Icon Sport

Également cités : Tanerau Latimer (Bayonne), Alipate Ratini (Stade français), Maks Van Dyk (Toulouse), Thierry Lacrampe (Pau).