Top 14 - Gonzalo Quesada (Stade français) : "Mon objectif est d'essayer de faire un break"

Le manager du Stade Français Gonzalo Quesada est dans l'optique de "faire un break" loin des terrains de rugby la saison prochaine après son départ du club, a-t-il déclaré jeudi, tout en envisageant de repousser "à plus tard" ce projet si une opportunité intéressante se présentait.

Gonzalo Quesada (Stade français) - 10 décembre 2016Icon Sport

"Mon objectif est d'essayer de faire un break. Non pas de me reposer mais de prendre du recul pendant une année, d'aller échanger (avec les entraîneurs) dans d'autres sports, d'autres pays" , a déclaré l'Argentin à la presse, interrogé sur les rumeurs qui l'envoient aux commandes de Biarritz (Pro D2) l'été prochain. "Je ne sais pas pourquoi c'est sorti comme ça. On m'a sondé en France, en Angleterre et dans d'autres pays" , a répondu l'ancien ouvreur international argentin à ce sujet.

" Des clubs m'approches, j'écoute, j'échange et on verra "

Mais sa priorité actuellement, même s'il n'y "a vraiment rien de concret" , est de "voir ce qu'il se fait ailleurs et tester de nouvelles idées pour l'avenir" , pourquoi pas également à travers de "grosses structures de conseil en management" , et sans doute du côté des Etats-Unis, un pays qu'il "aime beaucoup" . "Je suis plus motivé par ça (que le terrain, ndlr). Cela fait dix ans que je n'ai vraiment pas "levé la tête" du travail. Cela permet d'avoir de l'expérience, mais pas de se renouveler" , a expliqué Quesada.

Gonzalo Quesada (Stade français) au milieu de ses joueurs - novembre 2016Icon Sport