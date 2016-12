Top 14 - Gaël Fickou (Toulouse) : "On est très déçus de la première partie de championnat"

Comme à Bayonne, Toulouse n’a pas réussi à l’emporter à Grenoble qui était lanterne rouge avant cette rencontre. "On est forcément déçus" , expliquait Gaël Fickou. "Il y avait la place mais on n’a pas été assez bons dans les 20-30 premières minutes. À partir de là, on le paye tout au long du match. Les Grenoblois menaient au score, nous on a un essai refusé. Ils ont fait le match qu’il fallait et nous ont fait douter à certains moments, mais à la fin c’est un peu frustrant parce qu’on n’est pas loin de gagner" .

Si le centre international affirmait que ce match n’était pas plus ciblé que les autres, il reconnaissait que le Stade toulousain avait laissé passer une belle occasion en Isère. "On savait qu’ils n’étaient pas très bien, c’était une bonne opportunité, sans être méchant, de les enfoncer un peu plus même si ce n’était pas notre objectif. Notre objectif c’est juste de gagner. Bravo à eux. Je leur souhaite le meilleur pour la suite" .