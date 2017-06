TOP 14 - Franck Azéma (Clermont) : "On aurait pu lâcher à la dernière seconde..."

Franck Azéma (entraîneur de Clermont) : "Le match est à l'image d'une saison. C'est très dur, onze mois. On aurait pu lâcher à la dernière seconde et on ne l'a pas fait. C'est bon de voir les mecs heureux ce soir, de voir toute l'Auvergne récompensée, le club... On pourra tourner la page maintenant. Quand tu es capable de gagner deux titres en sept ans, ça veut dire que tu as de la densité. Quand tu reviens autant de fois en finale... je pense qu'on a dégagé cette étiquette-là (de perdant, NDLR) et que c'est la normalité. Franchement, ça fait plaisir de voir les gens heureux autour et récompensés de l'investissement qu'ils mettent tous les jours."