TOP 14 - Franck Azéma (Clermont) : "Bernard Goutta c'est un quelqu'un en qui j'ai confiance"

C'est officiel, l'ASM a trouvé le remplaçant de Jono Gibbes. En partance pour l'Ulster, la place laissée vacante par le Néo-Zélandais va être prise par Bernard Goutta. Entraîneur de Colomiers depuis 2012, le Catalan s'est engagé avec le club auvergnat jusqu'en 2019 avec une option d'un an. Emblématique capitaine de Perpignan dont il a fièrement porté les couleurs de 1994 à 2007, international à 1 reprise, Goutta a intégré le staff de l'Usap au lendemain de sa retraite de joueur. En charge des avants, il a notamment remporté le bouclier de Brennus 2009 en tant qu'adjoint de Jacques Brunel et surtout en compagnie de Franck Azéma qu'il retrouvera la saison prochaine.

Les deux hommes n'en seront pas à leur débuts et sont même amis de longue date, une amitié que le directeur sportif clermontois revendique mais qui n'a plus pesé que ça au moment de choisir le successeur de Gibbes. "C'est un garçon en qui j'ai confiance. Nous avons travaillé ensemble durant 5 saisons et nous savons l'un et l'autre comment fonctionner" , explique Azéma sur le site du club.

Azéma, Goutta et Brunel composaient le staff de Perpignan en 2009Icon Sport

Une intégration facilitée

"Nous avons étudié beaucoup de candidatures pour finalement retenir celle de Bernard qui regroupe tout ce que nous cherchions pour incarner un très bon second" , a ajouté le directeur sportif auvergnat. Goutta sera donc en charge du pack d'avants clermontois. Travailleur, pointilleux, spécialiste de la conquête et surtout connu pour être un bon meneur d'hommes, Bernard Goutta et sa méthode ont récemment fait leur preuve en Pro D2 où il a conduit Colomiers dans le dernier carré l'année passée.