TOP 14 - Finale : Entre Clermont et Toulon, le cœur de Pierre Mignoni balance

Entre passion et excès, Toulon n’est pas là par hasard

"Toulon, c’est la passion avec tout ce côté excessif, dans le bon comme dans le mauvais, mais c’est ce qui fait son charme. Je suis de là-bas et Toulon m’a fait grandir. J’y ai fait toutes mes classes et j’y ai fini ma carrière. C’est un club qui m’a tout donné. Toulon sort d’une saison un peu mitigée avec des hauts et des bas. S’ils sont encore là, ce n’est pas par hasard. C’est une équipe avec des joueurs de très haut niveau qui connaissent ces matches. Ils sont revenus à un jeu plus simple et plus direct, il y a de l’intensité et c’est très physique. Ils ont un avantage sur le jeu au sol avec cette capacité à récupérer des ballons, à gratter et à gagner des duels".

La sagesse de Clermont, qui a dominé les débats cette saison

"Clermont, c’est la passion et la sagesse. On est plus dans le côté passionnel de la région et de l’équipe avec beaucoup de partage. Clermont m’a beaucoup apporté en tant qu’homme et dans ma vie de rugbyman avec des moments extraordinaires. J’ai passé six saisons qui m’ont aussi aidé à grandir dans ma carrière de joueur. Clermont sort d’une très belle saison et dispose d’un effectif conséquent avec innovation et alternance. C’est largement mérité qu’ils soient là. Ils ont fait une très belle finale de Coupe d’Europe mais sont tombés sur une grosse équipe des Saracens. Clermont a un jeu plus varié avec beaucoup de vitesse et d’intensité".

Pierre Mignoni avec Clermont en 2009Icon Sport

Ses finales avec Clermont et Toulon, un mélange des sentiments

"J’ai connu les deux sentiments, gagner une finale ou la perdre. Les défaites avec Clermont, je les avais assez mal vécues mais avec le temps, je me dis qu’il vaut mieux connaître ces moments-là que ne jamais les connaître. J’ai gagné une Coupe d’Europe et perdu trois finales de championnat. J’ai aussi connu des finales gagnées avec Toulon. Ça fait partie de la carrière d’un joueur ou d’un entraîneur de connaître ces moments forts de joie et de tristesse. Ça m’a toujours aidé à me renforcer humainement et à ne jamais baisser les bras".

Pierre Mignoni avec Toulon en 2013Icon Sport

Pas de favori pour cette finale entre 2 habitués de ces rendez-vous

"Je pense que ça va être une finale ouverte et disputée avec deux beaux publics. On verra la capacité de Clermont à imposer son jeu et la capacité de Toulon à faire déjouer. La discipline aura un rôle important avec l’arbitrage de Romain Poite, très intransigeant dans le jeu au sol. Sur la saison, peut-être que les Toulonnais méritent moins que les Clermontois, mais on est sur un match de phase finale et c’est du 50-50%. Ils ont autant d’expérience l’un que l’autre car ils jouent des finales depuis des années. Il n’y aura pas d’équipe novice à ce niveau".