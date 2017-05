TOP 14 - Finale : Buteur, arrière, Nonu, Giteau... la compo de Toulon en questions

Quel buteur ?

L'absence de Leigh Halfpenny suscite la plus grosse interrogation. Et le plus d'inquiétudes. Déterminant face à Castres et La Rochelle, avec respectivement 21 et 15 points inscrits, le buteur gallois a rejoint les Lions en début de semaine et manquera à l'appel pour la finale. Qui pour le remplacer face aux perches alors ? Sans lui, Toulon voit son pourcentage de victoires passer de 69 à 51%. Avec lui, le taux de réussite au pied se chiffre à 81% contre 71 en son absence...

Leigh Halfpenny (Toulon) - 26 mai 2017AFP

Pour essayer d'inverser la tendance, le RCT a fait appel à son gourou Jonny Wilkinson cette semaine. L'Anglais va travailler avec les buteurs mais aussi sur l'appréhension de ce grand rendez-vous. Officiellement, une décision sera prise au dernier moment après cette semaine de travail. Mais pour prendre le but, la tendance serait à une titularisation de Giteau à l'ouverture. O'Connor peut également s'essayer à l'exercice et certainement prendre le relais pour les tentatives lointaines, à condition qu'il soit dans le XV titulaire. Reste également la grosse côté Anthony Belleau. Ce dernier évoluait à l'ouverture avec les titulaires ce mercredi matin à l'entraînement selon nos informations. Le héros de la demie est un buteur fiable mais lui confier cette tâche en finale ajouterait une énorme pression sur les épaules de ce minot de 21 ans.

Qui à l'arrière ?

L'absence d'Halfpenny ne remet pas seulement en cause le rôle de buteur mais également le poste d'arrière. Et comme il paraît peu probable que Goromaru ne soit ressorti des cartons pour l'occasion, le maillot floqué du 15 va donc se disputer entre Drew Mitchell et James O'Connor. Cela, dans la mesure où Bryan Habana serait pleinement remis de sa blessure au genou.

Drew Mitchell face à La Rochelle en demieIcon Sport

Si tout semble aller mieux pour le Sud-Africain, l'incertitude demeurera jusqu'au dernier moment. Dans le meilleur des cas, Habana occupera une aile, Josua Tuisova l'autre. Reste à savoir si Toulon peut se priver de l’aîné des deux Australiens, lui qui par le passé a fait tant de mal aux Clermontois. Puis ce sera le dernier match de sa carrière et malgré ses dernières performances, il aura certainement l'envie de terminer en beauté. Mitchell était d'ailleurs du côté des titulaires, à l'arrière, ce mercredi matin. De l'autre côté, la possibilité d'avoir un James O'Connor buteur sur la pelouse pourrait faire basculer la décision du staff en sa faveur.

Quid de Nonu ?

Forfait lors de la demi-finale en raison d'un grave problème personnel, Ma'a Nonu était de retour à l’entraînement en début de semaine. S'il est à 100% psychologiquement, le staff ne devrait pas se priver de son expérience, lui qui a enchaîné les grosses performances ces dernières semaines. Au centre, il devrait être associé à Mathieu Bastareaud.

Ma'a Nonu (Toulon)Icon Sport

Giteau serait lui en balance avec Anthony Belleau pour démarrer la rencontre à l'ouverture. À moins que... Initialement écarté des terrains jusqu'à la fin de la saison, François Trinh-Duc a repris le chemin de l’entraînement mais il semble peu probable qu'il soit titulaire face à Clermont. Mais dans le groupe ? Les quatre jours qui séparent encore Toulon de la finale ne seront décidément pas de trop pour répondre à toutes ces questions afin de faire les meilleurs choix.