Top 14 - Fabien Pelous reste au Stade toulousain

Restera ? Restera pas ? L'avenir de Fabien Pelous à Toulouse était très flou. Finalement, il va poursuivre au club haut-garonnais. L'ancien deuxième ligne international (43 ans ; 118 sélections) arrivait ce vendredi au terme de son contrat annuel de Directeur sportif. Selon L’Equipe, il devait refuser lors d'une réunion la proposition de reconversion transmise par Didier Lacroix, qui succèdera samedi à René Bouscatel au poste de président du club le plus titré de l'Hexagone. Il n’en sera rien selon Midi Olympique.

Fabien Pelous va quitter son rôle de directeur sportifIcon Sport

Un rôle à la formation

Si le poste de directeur sportif ne sera pas reconduit (Ugo Mola et William Servat, les entraîneurs, seront placés sous la responsabilité directe de Lacroix, qui souhaitait à tout prix être en prise directe avec le secteur sportif), Pelous restera au club. Son rôle ? Il sera en charge de la formation tel qu’il en avait émis le souhait il y a deux semaines. La réunion de ce vendredi a permis à Lacroix et Pelous de valider cet engagement et déterminer le contour des missions qui seront confiées la saison prochaine à l’ancien capitaine des Rouge et Noir.

Enfin, reste à gérer le cas Jean-Baptiste Elissalde. L'entraîneur des trois-quarts, présent tous les jours depuis la reprise de l'entraînement et à qui il reste une année de contrat, est en discussion avec le club depuis plusieurs semaines pour sceller son avenir. Le secteur de la formation lui a été proposé mais Elissalde n'y était pas enclin. Il pourrait rester au club mais n'aura plus de rôle au sein du staff technique.

C.M avec Jérémy FADAT (Midi Olympique)