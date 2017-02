TOP 14 - En même pas un an, le champion de France en titre a réussi à bien ternir son image

"Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille" se plaisait à répéter un ancien président de la république. Dans la France du rugby, elles ont décidé de tourner dans le ciel des Hauts-de-Seine. De l’escapade de Martin Castrogiovianni à Las Vegas en fin de saison dernière à la sortie stupéfiante d’Ali Williams, vendredi, dix mois se sont écoulés. Entre les deux, la fuite rocambolesque de Johan Goosen, des joueurs majeurs cités par l’AFLD et la conduite en état d’ivresse de la star Dan Carter, il y a tout juste une semaine. Cela fait quand même beaucoup pour un seul club en si peu de temps.

"J’ai une pensée pour Jacky Lorenzetti, qui avait pris au départ Ali Williams en tant qu’ambassadeur du Racing et il a trahi sa confiance" , regrette Éric Blanc, ancien joueur et président du club. "Jacky est très droit, il tient beaucoup à l’équipe et il ne plaisante pas avec les franchissements de ligne. En ce qui concerne Carter, je me dis qu’à une certaine époque, s’il y avait eu des contrôles à la sortie des bars, on aurait dû annuler des journées de championnat car la moitié de la France du rugby aurait été hors-jeu. Cela arrive encore dans le monde entier mais les joueurs pros sont épiés aujourd’hui et c’est vrai que le Racing cumule les infractions." Malgré des excuses publiques, l’ancien ouvreur des All Blacks a quand même perdu un sponsor et donc une partie de ses revenus.

Jacky Lorenzetti (Racing 92) Icon Sport

Lombard : "C’est extrêmement dommageable pour l’image du club"

Le Racing n’a pas le monopole du vice mais force est de constater qu’il se fait remarquer quand tous les autres passent entre les gouttes : "Il ne fait vraiment parler de lui cette année que par les affaires extra-sportives qui alimentent la presse people" , déplore Thomas Lombard, ancien Ciel et Blanc. "C’est extrêmement dommageable pour l’image du club et pour le rugby en général. C’est regrettable mais il y a malheureusement des cycles comme ça dans la vie des clubs. J’ai aussi connu ça avec le Stade français. Il faut savoir accepter ça même si cela ressemble une fatalité pour le Racing."

Cela pose aussi quelques questions, notamment sur la vie d’un vestiaire francilien qui peine à s’auto-discipliner dans ces temps difficiles. Difficile d’imaginer, au sein d’un groupe très soudé, un joueur préférant aller s’amuser avec les membres d’un autre club plutôt que d’aller encourager ses propres coéquipiers dans une demi-finale de Champions Cup. Ou un autre joueur abandonnant subitement ceux avec qui il a connu l’aventure d’un titre pour un sombre CDI de vendeur de selles de chevaux.

Johan Goosen - Racing 92Icon Sport

Est-ce enfin très commun qu’un ancien de la maison, Yoan Audrin pour le citer, puisse affirmer que son meilleur ami au club était l’intendant ? Les casseroles qui s’empilent ont détérioré l’image renvoyée par le Racing et ses joueurs. Une bonne remise en question s’impose s’il veut se racheter une virginité et retrouver un peu de sérénité.