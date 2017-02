TOP 14 - En marquant son 95e essai, Aurélien Rougerie se rapproche du record de Laurent Arbo

De cette victoire face à Bayonne (46-27), les Clermontois retiendront le bonus arraché dans les derniers instants mais surtout ils repenseront avec émotion au premier essai de la rencontre. Sur un ballon joué en première main le jeune centre de L'ASM, Damian Penaud, déchire le rideau défensif bayonnais. Un boulevard s'ouvre alors à lui pour filer marquer tout seul, seulement Penaud ralentit sa course et donne un "cadeau" à Aurélien Rougerie qui n'a plus qu'à plonger dans l'en-but. Une offrande faite "par respect et, surtout, parce que je sais qu'il est en course pour le record" , a confié le fils d'Alain Penaud après la rencontre.

"Il m'épaule souvent aux entraînements, notamment à la vidéo. On travaille sur certains points précis, en défense ou sur les lignes de course en attaque. Ça me fait du bien d'être épaulé comme ça par lui. Ça me met en confiance" , expliquait avec admiration Damian Penaud. Un travail quotidien au côté de cette figure emblématique du rugby français qu'il a voulu remercier à sa manière, en "offrant" à son mentor le 95e essai de sa carrière.

Ce n'est donc pas l'essai le plus difficile qu'a inscrit Aurélien Rougerie au cours de sa longue carrière, mais cette 95e réalisation en championnat de France a son importance puisque l'emblématique trois-quarts de l'ASM est en passe de battre le record de Laurent Arbo. Une position de 3e meilleur marqueur que l'international (36 ans, 76 sélections) a acquis au fil de ses 18 années, en professionel, sous le maillot de l'ASM. Un impressionnant total d'essais que "Roro" a marqué dans diverses positions de la ligne de trois-quarts clermontoise. Un temps ailier puis arrière et dernièrement au centre, le polyvalent auvergnat s'est toujours adapté avec succès.