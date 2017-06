TOP 14 - Dupont, Lesgourgues, Parra... Notre Top 5 des meilleurs demis de mêlée de la saison

1. Antoine Dupont (Castres)

Son profil : Français, 20 ans, 1,75 m pour 82 kg, 3 sélections.

Quand il était question de Castres dans ce classement, c'est souvent le nom de Rory Kockott qui revenait. Sauf que cette année, l'international aux 11 sélections a été supplanté par un petit jeune tout droit sorti de Lannemezan. Si Antoine Dupont avait commencé à toucher au haut niveau l'an passé, ce coup-ci, il a mis les pieds en plein dedans. C'est bien simple : il n'a manqué qu'un seul match de Top 14 cette saison. Souvent remplaçant, ses entrées ont fait d'énormes dégâts à chaque fois. Il faut dire que l'on a rarement vu un joueur aussi complet à ce poste depuis longtemps en Top 14. Technique, puissant, rapide, stratège... Dupont a tout pour réussir et cette première place n'est surement qu'un début pour le néo-Bleu.

Christophe Urios et Antoine Dupont (Castres Olympique)Icon Sport

2. Yann Lesgourgues (Bordeaux-Bègles)

Son profil : Français, 26 ans, 1,77m pour 76 kg.

Quand Serin n'est pas là, c'est Lesgougues qui danse. Du moins ce sont plutôt ses adversaires qui ont pris l'habitude de chalouper en tentant de l'attraper. Avec 6 essais marqués, l'ex Biarrot est le numéro 9 le plus prolifique du Top 14. Il faut dire que ses départs au ras sont souvent dévastateurs. Peu utilisé l'an passé, les convocations de Serin en Bleu lui ont donné la chance de se montrer un peu plus cette saison. Une situation qui a fini par mettre dans l'embarras le staff bordelo-béglais, qui a dû jongler avec deux demis de mêlée de très haut niveau en fin d'exercice, obligeant même Serin à se décaler à l'ouverture. Bon technicien et fin tacticien, Lesgourgues est surtout le plus rapide des demis de mêlée du championnat. Une vitesse supersonique que l'on avait pas vu depuis bien longtemps pour un joueur à ce poste.

Yann Lesgourgues (UBB) face au Stade français - 5 novembre 2016Icon Sport

3. Morgan Parra (Clermont)

Son profil : Français, 28 ans, 1,76m pour 80 kg, 66 sélections.

Grand habitué de notre classement, Morgan Parra n'y était pas apparu l'an dernier. Mais le Clermontois a vite retrouvé sa place parmi les meilleurs demis de mêlée français. Véritable patron du pack auvergnat, Parra a été l'un des éléments centraux de la conquête du deuxième bouclier auvergnat. Au club depuis huit ans, il a signé sa saison la plus prolifique. Sans compter qu'il a été l'homme du match en finale du Top 14, marquant 17 des 22 points clermontois et faisant don de son corps sur un ultime grattage dans les dernières secondes. À croire que l'ASM n'aurait pas pu gagner sans lui... La marque des très grands tout simplement.

Morgan Parra - Clermont - 04/06/2017AFP

4. Enrico Januarie (La Rochelle)

Son profil : Sud-Africain, 35 ans, 1,68m pour 90 kg, 47 sélections.

: Sud-Africain, 35 ans, 1,68m pour 90 kg, 47 sélections. Sa saison : 22 matches, 14 titularisations, 1205 minutes, 2 essais inscrits.

Voici le premier et seul étranger de ce classement. Enrico Januarie chute au pied du podium après une incroyable saison avec La Rochelle. Probablement son exercice la plus abouti depuis son arrivée en France. Sorte de Piri Weepu qui aurait réussi dans l'héxagone, "Ricky", comme on le surnomme, n'est pas forcément le plus "fit" des demis de mêlée. Et si son poids a dû faire grimacer plus d'un préparateur physique depuis ses premiers pas en Top 14 avec le Lou en 2011, Januarie a démontré qu'il ne faut surtout pas se fier aux apparences. Bien au contraire, doté de qualités athlétiques et techniques indéniables, le champion du monde 2007 est précieux dans tous les compartiments du jeu et sait être un vrai leader par l'exemple. Chose qu'il s'est appliqué à démonter pour son ultime saison avec les Maritimes.

Enrico Januarie (La Rochelle)AFP

5. Teddy Iribaren (Brive)

Son profil : Français, 26 ans, 1,70m pour 70 kg.

Sa saison : 21 matches, 18 titularisations, 1311 minutes, 3 points.

Beaucoup s'attendaient à voir des noms brivistes uniquement dans les classements concernant les avants. Et pourtant, comment ne pas citer Teddy Iribaren, qui depuis deux ans fait le bonheur du CAB ? Très fin techniquement et surtout roublard comme aucun autre numéro 9 de ce championnat, Iribaren nous a remmené aux grands classiques de ce poste. À savoir être capable de faire gagner un match sur un éclair de génie ou en menant à la perfection le mouvement général de son équipe. Malheureusement pour Brive, l'ex Tarbais va tenter franchir un palier et prendre la direction du Racing 92 l'an prochain. Une émancipation qui pourrait toutefois l'emmener encore plus haut dans les hiérarchie des demis de mêlée français.

Teddy Iribaren - BriveIcon Sport

Également cités : Thibault Daubagna (Pau), Maxime Machenaud (Racing 92).