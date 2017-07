Top 14 - Depuis ce lundi, l'ère Galthié est en marche à Toulon

Le chant des cigales trouble à peine les directives du staff. Sous le cagnard toulonnais, ils sont un quinzaine à avoir repris le chemin de l’entraînement à Berg ce lundi. Un partie des recrues (Lakafia, Bonneval, Wisniewski, McAlister, Monribot, Isa) et jeunes Espoirs s'exécutent sous les yeux du nouveau staff : Fabien Galthié, Fabrice Landreau, Manny Edmonds. Avec Marc Dal Maso, le quatuor est au plus proche des ses ouailles.

Galthié, malgré son costume de manager général met la main à la patte, n'hésitant pas à diriger des exercices et à faire travailler en spécifique le jeune demi de mêlée Anthony Méric. Le plaisir de retrouver les terrains. "C'est toujours un bon moment quand on peut pratiquer sa passion" , assurait d'ailleurs l'ancien technicien du MHR, dans un sourire. Surtout que le travail en amont a été long.

Galthié : "Poser des questions aux adversaires"

"On travaille depuis le mois de juin, on s'est vu à plusieurs reprises avec l'ensemble du staff pour se caler, bien maîtriser l'environnement afin d'avoir l'organisation la plus fluide possible" , poursuivait-il. "On a suivi Toulon jusqu'aux phases finales, mais quand on est entraîneur, on a envie de pouvoir poser les premières pierres le plus rapidement possible. Il faut être patient car les joueurs sortent d'une grosse saison, mais pour nous l'acclimatation doit se faire le plus vite possible" , abondait Fabrice Landreau, entraîneur des avants.

Si le reste du groupe (à l'exception des internationaux), reprendra la semaine prochaine, l'ère Galthié a donc débuté en ce 3 juillet. Modeste dans ses ambitions, l'ancien demi de mêlée affiche certains objectifs. "On aimerait donner la possibilité à cette équipe de se replacer et jouer collectivement et à poser des questions à l'adversaire. C'est le principe de base. Pour arriver là, on va travailler sur le placement, le replacement et les déplacements des joueurs. C'est un challenge, il y a des habitudes, il faut garder les bonnes et en apporter d'autres" . Et pour cela, la préparation va se faire avec un maximum "de ballon". Physique, tactique et technique seront donc mêlés dans les prochaines semaines.

Landreau : J'ai la chair de poule à chaque fois, je ne m'attendais pas à cela"

Avec également une large part donnée aux jeunes joueurs. "C'est une volonté du club d'intégrer les jeunes. Le modèle est différent par rapport au passé. Le cheminement est plus long pour les jeunes, c'est parfois plus risqué de les faire jouer. Il y a un subtil équilibre à trouver" , assurait Galthié. Le technicien espère par ailleurs de nouvelles arrivées dans son groupe d'ici la reprise, notamment chez les trois-quarts au poste de centre et d'arrière.

Fabrice LandreauIcon Sport

Et si pour cette reprise, les supporters n'étaient pas conviés, à l'exception de quelques irréductibles, le nouveau staff affichait son plaisir de se frotter à la chaleur des Toulonnais. "L’exubérance toulonnaise, l'ancrage du RCT dans la vie de la ville, cette force qui vient des supporters et de l'histoire du club... J'ai la chair de poule à chaque fois, je ne m'attendais pas à cela" , résumait Landreau.