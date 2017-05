TOP 14 - Demi-finale : Clermont bat le Racing 92 (37-31) et rejoint Toulon en finale

Clermont peut savourer sa revanche. Un an après les larmes du Roazhon Park, les Jaunards ont rendu la monnaie de leur pièce aux Racingmen dans la chaleur de l’Orange Vélodrome (37-31). Plus joueurs et plus frais que leurs adversaires, les Clermontois ont rapidement pris leur mesure avec deux essais en première période de Penaud (18e) et Lopez (27e) et malgré un carton rouge pour van der Merwe dès le retour des vestiaires et quelques minutes de flottement, ont su reprendre le fil de leur démonstration avec deux nouveaux essais de Lopez (47e) et Lee (63e). Digne, le Racing a eu une réaction de champion en fin de partie avec trois essais à la clé mais cela n’a pas suffi. L’ASM retrouvera Toulon en finale du Top 14.

Les Auvergnats ont refusé de subir le même sort que les Rochelais. Comme eux, un peu plus tôt même, ils ont été réduits à quatorze après une cravate des plus stupides de Flip van der Merwe (41e). Le score était alors de 19-6 et tout portait à croire que le scenario pouvait se répéter. Mais ils ont dit non. Camille Lopez le premier, alors que le Racing était revenu à un essai transformé grâce à deux pénalités de Carter, par ailleurs très en dessous ce samedi.

En ayant ce culot fou de jouer rapidement une pénalité dans les 22 mètres franciliens au lieu d’attendre sagement que Morgan Parra ne prenne les points, l’ouvreur international a eu un trait de génie comme on n’en a pas vu la veille lors de La Rochelle - Toulon. L’hémorragie naissante endiguée, les Jaunards ont pu retrouver la supériorité qui était la leur avant le carton rouge et plier le match.

Camille Lopez (Clermont) face au Racing - 27 mai 2017Icon Sport

À 2 doigts de l’expulsion, Masoe est finalement sorti par la grande porte

Le score final n’est pas vraiment révélateur de la différence entre les deux équipes. Certainement qu’à quinze contre quinze, avec moins de déchet dans les tirs au but et sans un relâchement évident à 37-12, la défaite aurait pris une autre ampleur pour les Racingmen. Si Matthieu Raynal avait dégainé le rouge pour Chris Masoe pour une prise en l’air sur Damian Penaud qui a entraîné une chute sur la tête du centre clermontois (54e), aussi. L’ancien Toulonnais s’en est tiré à bon compte avec un simple jaune et a pu terminer la rencontre.

Mieux, il a offert de la dignité à la défaite des siens et à son dernier match en professionnel en marquant deux essais dans les dix dernières minutes (70e, 77e). Sa sortie fait honneur à son immense carrière, célébrée par ses coéquipiers qui l’ont laissé tenter et marquer la transformation sur le dernier essai de Ben Tameifuna (80e). Tellement significatif d’un groupe qui a été au bout de ce qu’il pouvait réaliser dans une saison où rien n’a tourné rond pour lui.

Chris Masoe (Racing 92) - 27 mai 2017AFP

Il ne méritait pas de battre Clermont mais peut-être pas non plus de terminer sur une grosse claque, eu égard des efforts qu’il a fourni contre vents et marée pour se hisser jusque-là. Les Racingmen regarderont en spectateurs la finale avec une équipe de l’ASM qui, comme eux il y a un an, va connaître sa deuxième finale de la saison. Avec le dénouement que l’on sait.