TOP 14 - Débuter 2017 en battant le Racing 92, le moyen pour Toulon de gommer les galères de 2016

Et si le Racing 92 était devenu la bête noire de Toulon ? Sur les cinq dernières confrontations entre le deux équipes, les Franciliens se sont imposés à quatre reprises face aux Toulonnais, avec trois victoires de rang, série en cours. Bien entendu, la finale du dernier Top 14 suscite encore de nombreux cauchemars sur la Rade où l'on se demande comment on a pu perdre ce match en supériorité numérique (29-21). "On a évoqué cette finale, mais c'est du passé" , assure Guilhem Guirado. Suivi par Samu Manoa : "Ce jour-là, ils ont été meilleurs que nous, il faut se concentrer sur le match de dimanche c'est le plus important" .

Guilhem Guirado (Toulon) face à Casey Laulala (Racing 92)Icon Sport

Dal Maso : "A l'aller on a pris une fessée"

Mais avant la folle soirée catalane, il y avait également eu le quart de finale de Champions Cup (19-16), puis la série s'est prolongée cette saison. Au match aller, le RCT a de nouveau subi un cinglant revers face à la bande à Carter. Le Racing 92 s'était imposé 41-30, faisant étalage des carences toulonnaises, Toulon refaisant son retard en fin de match après avoir été mené 41-16. "On a pris une belle fessée chez eux" , résume bien Marc Dal Maso.

Plus qu'un problème mental, c'était un déficit de niveau qui était apparu lors de cette rencontre. "Au match aller, ils nous ont marqué, on va essayer de se servir de ça pour rebondir et les recevoir comme il se doit" , abonde Guirado. Et de poursuivre : "C'est une équipe massive qui joue beaucoup avec des avants très forts. Et après, dernière ils ont des pattes. Ils gagnent la ligne d'avantage dans de petits espaces. Ils ont une très grosse équipe, ce sera dur. Il faudra être patient en défense. J'attends beaucoup de l'équipe sur ce point. On se met trop à la faute rapidement. Il faudra être un mur en défense et être patient" .

Charles Ollivon (Toulon) plaque Dimitri Szarzewski (Racing 92)AFP

Un match "charnière" pour Toulon