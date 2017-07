TOP 14 - Colin Slade (Section paloise) : "Quand j’étais gosse, on se prenait tous pour Jonah Lomu"

Le communiqué de la Section paloise le 23 mars dernier était on ne peut plus clair : "La Section Paloise, toujours soucieuse de l'intégrité physique de ses joueurs, décide de ne plus solliciter Colin Slade jusqu'à la fin des matchs de la saison régulière. [...] Le complet rétablissement de Colin importe avant tout, suite à trois commotions." La dernière apparition de Colin Slade remonte au 4 mars, face à Bayonne.

Colin Slade (Pau) - 23 décembre 2016AFP

Adapter le jeu aux saisons

Touché à trois reprises par une commotion cérébrale la saison dernière, il avait été mis au repos forcé par son club. Il a donc suivi la fin de saison de son équipe depuis les tribunes, tout en étant spectateur d’un quotidien devenu usant : "Je voyais bien que mes partenaires étaient dans le dur. On parle souvent de fatigue physique, mais en réalité, c’est la fatigue mentale qui est dure à supporter en fin de saison" , raconte Colin Slade dans Midi Olympique.

Et c’est bien là la différence entre le Top 14 et l’hémisphère Sud : "En Super Rugby, on ne connaît pas ce problème car la saison est bien plus courte." Car en terme de préparation d’avant-saison, les similitudes entre les deux championnats sont nombreuses pour le demi d’ouverture. "Le principe reste sensiblement le même que l’on se trouve dans l’hémisphère Nord ou Sud : le but est de devenir plus athlétique, plus fort, plus rapide." Mais à contrario des joueurs sudistes, ceux de l’Hexagone doivent tout de même composer avec les nombreux changements climatiques connus durant les 10 mois de la saison, entre les températures élevées d’avant-saison, le froid hivernal et la douceur printanière : "Le plus gros challenge est donc d’adapter le jeu de l’équipe à toutes les saisons."

Colin Slade (Pau)Icon Sport

" En Nouvelle-Zélande, on travaille sa passe en attendant le bus, pour passer le temps "

Le jeu, certes, mais pas la technique. Car cette dernière est acquise depuis de très nombreuses années par le numéro 10, lui permettant de devenir double champion du monde avec les All Blacks. Au pays du long nuage blanc, la culture de la passe est inculquée dès le plus jeune âge. "En Nouvelle-Zélande, on travaille sa passe en attendant le bus, pour passer le temps. Et à force, le geste de la passe devient naturel." Celui du plaquage, bien plus tard (généralement interdit jusqu’à l’âge de 10 ans). Pourtant, Colin Slade concède que "quand j’étais gosse, on se prenait tous pour Jonah Lomu dans la cour de l’école."

Ce n’est qu’une fois la technique de la passe acquise que les zones de contacts sont travaillées chez les jeunes : "Et comme les gamins sont précoces sur cet aspect (la passe), ils peuvent ensuite travailler d’autres choses comme le plaquage ou la technique individuelle au sol." Et ce, toujours avec le soucis du détails, encore plus à haut niveau. "Les techniciens néo-zélandais passent leur temps à décortiquer le rugby pour trouver le petit truc qui leur donnera un temps d’avance sur les autres." Et surtout qui, aujourd’hui, leur permet d’être double champion du monde en titre et de régner en maître sur le rugby mondial.

Colin Slade (Pau) - 29 octobre 2016AFP

L'intégralité de l'entretien de Colin Slade est à retrouver en pages 2 et 3 dans Midi Olympique ici