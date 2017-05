TOP 14 - Clermont, une équipe fragile ? Sa réaction après le carton rouge prouve le contraire

41e minute de jeu à l'Orange Vélodrome, dans cette seconde demi-finale entre Clermont et le Racing 92. Le stade est drapé de jaune, mais le silence est pesant. Les images du plaquage de Van Der Merwe défilent sur l'écran géant. Après quelques secondes, la décision de M. Raynal est sans appel : carton rouge pour le deuxième ligne clermontois. Un fait de match qui n'est pas sans rappeler celui de la veille et l'expulsion d'Aguillon pour la Rochelle. Une expulsion qui avait été fatale aux Maritimes face à Toulon.

Franck Azéma (Clermont) lors de la demi-finale contre le Racing 92 - 27 mai 2017Icon Sport

Ce souvenir récent en tête, beaucoup ont alors imaginé l'ASM craquer après, pourtant, un premier acte parfaitement maîtrisé. Les deux pénalités coup sur coup de Carter insinuaient un peu plus le doute dans les tribunes, remettant les Racingmen dans le match à 19-12. Mais les doutes ne sont pas arrivés jusqu'à la pelouse. A l'image de l'essai hargneux de Lopez (47e), les Auvergnats n'ont pas baissé la tête, balayant les clichés qui veulent cette équipe fragile. "On a flotté une ou deux minutes, durant lesquelles on ne savait pas trop comment défendre, mais après, c'est revenu. On ne s'est pas affolé. On est resté serein en scorant presque immédiatement, ce qui leur met un coup derrière la tête" , analysait Franck Azéma.

Azéma : "On a mûri"

Sur le terrain, les joueurs se sont encore plus "resserrés" , comme l'expliquait le jeune Judicaël Cancoriet. A l'instar des autres jeunes présents sur la pelouse, le troisième ligne a pu compter sur l'expérience de ses aînés. Des garçons comme Davit Zirakashvili. Le pilier confiait que "sur le coup, le carton fait mal psychologiquement, mais on a su se reprendre et gérer les choses pour rester dans le match. Il ne fallait pas paniquer sinon ça pouvait nous échapper" . A l'image de Lopez, Lee ou Parra, les leaders ont également répondu présents. "On a mûri dans la qualité de nos leaders. Mais également dans la maîtrise de nos temps faibles" , poursuivait Azéma.

Vidéo - Cancoriet : "Le rouge ? Ça nous a fait du bien dans la tête" 01:17