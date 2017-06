TOP 14 - Clermont - Toulon : Ce n'est pas forcément la finale attendue mais elle va valoir le détour

Le contexte

Ça y est, on y est : place au dénouement de cette incroyable saison 2016/2017. Reconnaissons le : nous salivions à l'idée de voir s'affronter en finale La Rochelle et Clermont, les deux formations les plus joueuses cette année. Sauf que Toulon n'est pas un club comme les autres. Le RCT, au forceps et au bout du suspense, a mis fin à l'incroyable parcours rochelais pour nous offrir une affiche Clermont - Toulon. Elle a quand même fière allure et s'annonce surtout explosive.

L'histoire entre l'ASM et le bouclier de Brennus, tout le monde la connaît par coeur. Le club auvergnat est le plus maudit du rugby hexagonal. Cette saison, les coéquipiers d'Aurélien Rougerie ont déjà perdu une finale, en Champions Cup. Ils misent clairement sur le championnat domestique pour clôturer un exercice de haute volée. Ce serait une récompense logique pour cette équipe qui séduit par la qualité de son jeu. Reste plus qu'à conclure. Et c'est souvent le plus dur pour l'ASM.

Vidéo - Chouly : "Toulon est toujours là le Jour J" 01:12

En face, on retrouve une formation de Toulon avec ses grognards, peu spectaculaire mais tellement puissante et maître pour faire déjouer ses adversaires. La donne ne devrait pas changer même si le champion de France 2014 devra composer sans son arrière et buteur Leigh Halfpenny, qui a rejoint les Lions britanniques en début de semaine. Toulon a les armes pour étouffer toutes velléités offensives auvergnates, dans le sillage des poisons au sol que sont Gill, Bastareaud, Vermeulen ou Guirado. Si Clermont arrive à mettre du rythme, comme face au Racing 92 en demie, là, clairement, le RCT sera en danger. On a hâte de voir cette affiche. Et nous ne sommes pas les seuls...

Les face-à-face : équilibre parfait

Sur les 5 dernières saisons, Clermont et Toulon se sont affrontés à 13 reprises toutes compétitions confondues et l'équilibre est parfait entre les deux formations : 6 victoires chacune et 1 résultat nul (26-26 en avril 2013). Cette année, petit avantage ASM puisque les 2 formations se sont affrontées à 3 reprises et le club auvergnat mène 2 manches à 1 (notamment grâce à son succès en quart de finale de Champions Cup (29-9). À noter que sur cette période, il y a eu 2 finales et elles ont été toutes remportées par le RCT (en Champions Cup).

John Ulugia (Clermont) ballon en main contre ToulonAFP

Les joueurs à suivre : Lopez face à Belleau

Excellent tout au long de la saison, Camille Lopez est attendu au tournant sur cette finale. Précieux face au Racing 92, l'ouvreur de l'ASM se doit d'être le guide qui conduira le club auvergnat vers le Brennus. En face, il retrouvera Anthony Belleau, le minot qui a qualifié le RCT d'un drop après la sirène face à La Rochelle. Parmi les autres duels attendus de la rencontre, mentionnons l'affrontement entre les talonneurs expérimentés Benjamin Kayser et Guilhem Guirado, les demis de mêlée internationaux Morgan Parra et Sébastien Tillous-Borde et le choc des puncheurs au centre du terrain entre Rémi Lamerat et Mathieu Bastareaud.

Mathieu Bastareaud (Toulon) - 11 mars 2017AFP

3 stats à avoir en tête

1. Toulon - Clermont est un grand classique. Malgré tout, ce sera la première fois que les deux formations s'affronteront en finale du championnat de France.

13. Clermont et Toulon disputeront dimanche leur 13e finale du championnat de France. L'ASM s'est imposée une fois (2010), le RCT à 4 reprises (1931, 1987, 1992 et 2014).

81,2. Soit le pourcentage de réussite des buteurs varois cette saison. Une statistique largement favorable si l'on compare aux canonniers clermontois, qui n'affichent qu'un taux de 73,1%. Le problème pour le RCT, c'est qu'il devra composer sans son arrière et buteur Leigh Halfpenny, qui avait joué un rôle déterminant lors des victoires en barrage et en demie.

Romain Taofifénua (Toulon) à la lutte dans un ruck face à Clermont - 25 septembre 2016AFP

Ils ont dit

Mourad Boudjellal (président de Toulon)

" Je n'ai pas envie d'allumer Clermont. Il y a un vrai public. L'année a été tellement dure pour le rugby français... La finale du Top 14 représente la vitrine de notre championnat et ça me paraît important pour notre sport que tout se passe dans l'esprit du rugby, avec du fair-play. Je pense vraiment que le rugby en a besoin. Je ne mettrai pas de l'huile sur le feu "

Mourad Boudjellal, le président de Toulon - mai 2017Icon Sport

Franck Azema (directeur sportif de Clermont)

" Il faut que l’on ait confiance en ce que l’on produit et que l’on reste sur ce que l’on fait bien depuis le début de la saison, c’est-à-dire jouer en équipe "

Pierre Mignoni (manager de Lyon en ancien joueur des deux équipes)

" On verra la capacité de Clermont à imposer son jeu et la capacité de Toulon à faire déjouer. La discipline aura un rôle important avec l’arbitrage de Romain Poite, très intransigeant dans le jeu au sol. Sur la saison, peut-être que les Toulonnais méritent moins que les Clermontois, mais on est sur un match de phase finale et c’est du 50-50% "

Notre avis

Une finale vraiment serrée, c'est une quasi certitude. Mais nous misons sur Clermont.

Lamerat face à VermeulenEurosport