TOP 14 - Clermont - Stade français : Le Michelin est prêt à prendre feu !

Si le Michelin est bien souvent le théâtre d’une orgie d’essais - pour preuve les 7 de la dernière rencontre entre Clermont et l’Ulster en Champions Cup - il pourrait s’enflammer bien plus encore samedi (19h) pour la réception du Stade français. Meilleure attaque du Championnat (38 essais), l’ASM reçoit son dauphin à ce classement qui réconcilie les amoureux du beau jeu avec un Top 14 souvent jugé cadenassé. Auteur de 34 essais depuis le début de la saison, le club parisien, certes neuvième, propose en effet l’un des jeux les plus alléchants du championnat, incarné par les Bonneval, Waisea, Sinzelle ou Doumayrou...

A l’instar du match aller (30-30) où les deux équipes s’étaient rendues coup pour coup, l’opposition de samedi promet un véritable feu d’artifice offensif. "Au match aller, c’était beaucoup d’initiatives des deux côtés, beaucoup de volume de jeu" , se rappelle Gonzalo Quesada. "On va essayer de rester fidèle à ça. Mais on ne va pas non plus jouer à la baballe pour ne pas trop s’exposer. Mais on connaît nos forces" .

Gonzalo Quesada (Stade français) au milieu de ses joueurs Icon Sport

La formation du Directeur Sportif argentin semble effectivement avoir repris des forces après deux mois pollués par les départs de nombreux cadres. Et les trois dernières victoires, dont celle avec le bonus offensif contre Edimbourg (26-20), a semble-t-il relancé le club parisien sur le chemin de l’initiative. Une renaissance dont se réjouit Jules Plisson.

"La forme du groupe est plutôt pas mal" , insiste le demi d’ouverture international. "Je crois vraiment qu’on est dans une spirale positive. On ne va pas faire n’importe quoi mais on y va pour jouer un bon match de rugby. Les entraîneurs ont fait un gros boulot sur Clermont. On a vu pas mal de vidéos où ils étaient mis en difficulté par un style de jeu particulier. On va essayer de s’inspirer de tout ça pour sortir un très gros match. On sait que quoiqu’il arrive, pour ne pas passer notre temps à défendre, il faudra garder le ballon" .

Jules Plisson (Stade français) - décembre 2016AFP

Jamais dans son histoire Paris ne s’est imposé en Top 14 au Michelin

Si la conservation sera bien déterminante pour lancer les vagues parisiennes et provoquer le sixième essai de Waisea cette saison (meilleur marqueur de son équipe), la défense, elle, devra se reprendre pour éviter d’être punie par l’armada clermontoise (le Stade français a la cinquième plus mauvaise défense du Top 14 avec 313 points encaissés).

"J’espère qu’on pourra être au niveau" , glisse Quesada. "On sait que nos chances ne sont pas énormes. On a beaucoup de respect pour Clermont. On a une réelle admiration pour ce qu’ils font sur le terrain. C’est un des seuls matches où le risque de sous-estimer l’adversaire n’existe pas. Certaines fois, les All Blacks gagnent parce que les équipes les regardent un peu trop. On a insisté sur ça. On n’a pas caché la difficulté. On n’a pas menti aux joueurs" .

Les joueurs de ClermontIcon Sport