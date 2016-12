TOP 14 - Clermont - Stade français (46-10) - Un nouveau récital signé Clermont

Clermont passera donc Noël au chaud. Tout en haut du classement. L"ASM a signé un septième succès à domicile cette saison en étrillant le Stade Français (46-10). Et petit cadeau supplémentaire, Clermont s'est également offert le bonus offensif dans les dix dernières minutes avec deux essais de Chouly (73e) et Timani (78e) qui faisaient suite aux réalisations de Planté (22e et 32e), Fernandez (43e) et Nakaitaci (58e). Le Stade français repart une nouvelle fois bredouille d'un déplacement après avoir explosé malgré un premier quart d'heure pourtant prometteur.

Le Stade français défaillant dans tous les domaines

Difficile de dérégler la machine clermontoise. Malgré douze changements par rapport à l'équipe qui s'était imposée la semaine dernière en Coupe d'Europe, les Auvergnats sont restés intraitables dans leur antre. Le Stade français y a cru durant un quart d'heure avec un essai de Macalou comme récompense. Mais il y a trop de lacunes dans cette équipe. Face à l'ASM, indiscipline et conquête défaillante ne font pas bon ménage. Clermont en a profité et a su concrétiser ses temps forts dans un premier temps avant de se régaler et de dérouler en fin de rencontre.

Tout l'inverse d'un Stade français imprécis et peu inspiré avec notamment des choix douteux. Exemple : sur une pénalité en fin de première période, le staff demandait les trois points, mais les joueurs optaient pour la touche avant de perdre le ballon. Même chose à la 50e minute quand Plisson ne trouvait pas la touche sur une pénalité avec un ballon mort.

Chouly dans tous les coups

Des erreurs qui ne pardonnent pas face à Clermont. Le Stade français s'incline pour la 7e fois de la saison en autant de déplacements et va passer les fêtes avec un sérieux mal de tête. Car à l'exception de Macalou, les satisfactions sont rares sur cette rencontre. A l'inverse de l'ASM qui fait une nouvelle fois étalage de sa force et montre l'étendue de son effectif. Brillant, dans le sillage d'un Chouly décisif tout au long de la rencontre avec un essai offert à Fernandez sur une action de classe avant de se voir récompensé de ses efforts par un essai. La fête était totale pour l'ASM.