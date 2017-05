TOP 14 - Clermont - Racing : Azéma lui a fait confiance, la jeune classe clermontoise a tout cassé

S'il est toujours délicat de ressortir des performances individuelles d'une prestation collective si aboutie, les jeunes de l'ASM ont crevé l'écran au Vélodrome de Marseille. Comme Anthony Belleau la veille avec Toulon contre La Rochelle (18-15), auteur du drop de la gagne à 21 ans et pour sa troisième titularisation seulement chez les professionnels.

Penaud, Raka, Cancoriet et Iturria comptent eux davantage de rencontres dans les jambes, mais ils découvraient la hauteur d'une phase finale du championnat. Ils ont brillamment passé le test. Iturria, deuxième ligne de 23 ans, a régné sous les renvois et s'est montré très mobile dans le jeu : sa percée a par exemple été à l'origine du deuxième essai, marqué par Camille Lopez (27), où Penaud et Cancoriet sont aussi intervenus brillamment. "Il a montré ça tout au long de la saison, c'est important quand tu es un grand joueur de sortir des grandes performances sur ces matches-là" a commenté Azéma au sujet d'Iturria.

Vidéo - Azéma : "Les jeunes ont répondu présents" 00:22

Penaud, la finale puis les Bleus

Penaud, centre de 20 ans titularisé aux dépens de l'ancien Aurélien Rougerie, a marqué le premier essai (18e) et s'est signalé par quelques courses tranchantes. "Depuis janvier, il prend de l'assurance, de l'expérience, à travers ces matches couperet comme la finale de Coupe d'Europe (perdue face aux Saracens le 13 mai, où il était remplaçant) et cette demi-finale" a souligné Azéma.

"Il est très intelligent, à l'écoute. Après, il ne se pose pas de questions par rapport à ses qualités, il les exprime" a ajouté le technicien au sujet du fils de l'ancien ouvreur Alain Penaud. Sa progression a été récompensée dans la foulée de la victoire à Marseille par une première convocation avec le XV de France, pour la tournée de juin en Afrique du Sud.

Damian Penaud (ASM Clermont) - 27 mai 2017Icon Sport

Cancoriet, troisième ligne de 21 ans, n'a lui pas marqué, mais a été impressionnant par ses déplacements et son abattage. "J'ai essayé d'apporter ce que je pouvais au maximum, à la fin c'était un peu plus dur" a-t-il commenté sobrement. "Il est puissant, dans les impacts, avec ou sans ballon, il a été dominant, ce qu'on demande à ce poste-là. Il a un gros registre" a estimé Azéma.

Enfin, l'ailier fidjien Alivereti Raka (22 ans), qui a relégué Scott Spedding en tribunes, s'est signalé par plusieurs puissants raffûts et une bonne défense alors "qu'il avait des clients en face" comme Joe Rokocoko, dixit Azéma. Et l'entraîneur de louer aussi les anciens qui les ont "bien entourés, ce qui fait qu'aujourd'hui ils ne sont pas affolés" . À confirmer face à Toulon.