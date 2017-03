TOP 14 - Clermont : Pige terminée pour Stephen Brett

C'est donc une pige de 3 mois qui s'achève pour Brett, Fernandez étant remis de sa blessure aux ischios-jambiers. Le néo-zélandais a d'ailleurs salué une dernière fois ses coéquipers ce matin, et pour son départ le directeur sportif Franck Azéma a tenu à lui rendre hommage, "Stephen a montré beaucoup de générosité et de professionnalisme durant cette période. Son comportement a été exemplaire et il nous a beaucoup apporté lors de son passage où il a joué quasiment 80 minutes sur chaque rencontre. Franchement, chapeau !" Lors de son passage à l'ASM, Brett a inscrit 46 points pour 415 minutes jouées et 6 titularisations.