Top 14 - Clermont - Montpellier, Racing 92 - La Rochelle... Nos pronos pour la 20e journée

Les matches phares

Racing 92 - La Rochelle

Le contexte : Les champions de France ont connu des périodes plus calmes. Heureusement pour eux, leurs concurrents directs n'ont pas vraiment profité de l'aubaine pour les distancer au classement. Par contre, les Rochelais, eux, n'en finissent plus de surprendre et séduire. En tête du Top 14, ils se livrent à un véritable chassé-croisé avec les Clermontois et à 7 matches de la fin, ce sont eux qui sont devant.

Notre avis : Léger avantage pour le Racing 92 dans cette rencontre. Le Stade rochelais devrait accrocher un point de bonus défensif.

Pau - Castres

Le contexte : En déplacement sur la pelouse de Bayonne, la lanterne rouge, la Section paloise pensait certainement en profiter pour continuer sa belle série de victoires. Finalement, les Béarnais ont dû se contenter du nul. Avec La Rochelle et Pau, Castres est l'une des formations en grande forme. Clairement, les hommes de Christophe Urios ont impressionné contre l'ASM.

Notre avis : Succès de Pau à la maison, sans aucun bonus distribué.

Steffon Armitage (Pau) - février 2017AFP

Clermont - Montpellier

Le contexte : Ce match de clôture a tout pour plaire. En plus de voir s'affronter deux énormes écuries de notre championnat, Clermontois et Montpelliérains ont chuté la semaine dernière. Nul doute donc que l'ASM et le MHR auront à coeur de rapidement réagir.

Notre avis : Nous misons sur Clermont.

Les autres rencontres

Bordeaux-Bègles - Grenoble

Le contexte : En pleine dégringolade au classement depuis le début de l'année 2017, l'UBB doit rapidement stopper l'hémorragie. Attention cependant à Grenoble, avant-dernier du classement mais qui croit toujours à son maintien en Top 14.

Notre avis : Parce que toutes les séries ont une fin, nous voyons les Girondins enfin retrouver le chemin de la victoire. Aucun bonus.

Yann Lesgourgues (Bordeaux-Bègles) face à CastresAFP

Lyon - Stade français

Le contexte : Voilà une rencontre qui peut valoir très cher entre deux formations qui n'ont pas encore assuré un matelas assez large par rapport à la zone rouge et qui ont gagné la semaine dernière.

Notre avis : A domicile, Lyon part favori. Bonus défensif pour Paris.

Toulon - Bayonne

Le contexte : Les semaines passent et les Toulonnais ne parviennent toujours pas à convaincre. A Brive, ils sont même passés totalement à côté de leur sujet. Pour les Bayonnais, l'opération survie a pris un peu de plomb dans l'aile puisqu'ils comptent 15 points de retard sur les Lyonnais, premiers non-relégables.

Notre avis : Succès des Toulonnais en perspective. Sans bonus.

Bryan Habana (Toulon)Icon Sport

Brive - Toulouse

Le contexte : Rentrés dans le rang, les Brivistes semblaient avoir dit adieu à tout rêve de phase finale. Sauf qu'ils ne pointent qu'à 6 points des Toulonnais (6e). Soit seulement deux longueurs de plus que leurs adversaires du jour, les Toulousains. Ces derniers jouent très gros après 3 revers de rang.

Notre avis : Brive devrait l'emporter et Toulouse décrocher un bonus défensif.