Top 14 - "Choquée" par la fusion entre le Stade français et le Racing 92, la FFR sera vigilante

"La FFR est choquée d'apprendre par voie de presse le projet amenant à la disparition d'un des deux plus grands clubs de rugby français" , affirme-t-elle dans un communiqué, en ajoutant être également "très étonnée" d'apprendre "la prétendue création d'un nouveau club sans qu'elle n'ait jamais été consultée" .

"La FFR suivra avec la plus grande attention ce dossier"

"Devant l'inquiétude soulevée par cette annonce, Bernard Laporte, président de la FFR, délégataire de sa mission de service public, tient à rappeler que la FFR suivra avec la plus grande attention ce dossier" , ajoute le communiqué.

Thomas Savare et Jacky Lorenzetti - 13 mars 2017AFP

Annoncée à la surprise générale lundi, cette fusion, qui sera effective la saison prochaine, verra les équipes professionnelles des deux clubs de la région parisienne ne faire plus qu'une. La Fédération fait également savoir qu'elle sera vigilante sur trois points: "la protection" des salariés des deux clubs, "l'intégralité des cadres réglementaire et juridique" et "l'intérêt supérieur du rugby".

Laporte convoquera Goze dans les prochains jours

La FFR annonce par ailleurs qu'à la demande des joueurs du Stade français, elle les rencontrera mardi après-midi. Lundi, en début de soirée, une centaine de supporteurs ont répondu à l'appel des joueurs du Stade Français, réunis autour de l'international Pascal Papé, Parisien depuis 2007, pour dénoncer au stade Jean-Bouin "la mort programmée du club".