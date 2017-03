Top 14 - Ces 5 matches-clés qui ont amené les Rochelais au sommet

Les Rochelais l'ont fait ! Ils sont les premiers assurés de disputer les phases finales, eux qui comptent 26 points d'avance sur les Bordelo-Béglais, septièmes et actuellement premiers non-qualifiés. Et cela alors qu'il ne reste que 4 journées, soit 20 points au maximum à distribuer. Leaders à sept reprises (4e, 6e, 17e, 19e, 20e, 21e, 22e) durant la saison, les Maritimes réalisent la meilleure saison de leur histoire. Rappelons qu'ils sont également en quart de finale de Challenge Cup face à Edimbourg.

Castres - La Rochelle : 18-26 (3e journée, 9 septembre 2016)

Après avoir concédé un match nul à domicile face à Clermont lors de la première levée du championnat (30-30), les Rochelais avaient débloqué leur compteur de victoires une semaine plus tard face à Grenoble (19-22). A Castres, les Maritimes frappaient alors un grand coup en enchaînant un deuxième succès consécutif hors de leurs bases. Séduisants dans le jeu, les hommes de Patrice Collazo s'offrait l'un des candidats aux phases finales et s'emparait même durant quelques heures de la place de leader.

Uini Atonio (La Rochelle) contre Castres - 3 septembre 2016AFP

La Rochelle - Toulouse : 25-19 (11e journée, 13 novembre 2016)

Troisièmes du championnat au coup d'envoi de la rencontre, les Maritimes voulaient enfin s'offrir un "gros" à Deflandre après avoir fait le nul contre Clermont (30-30) et Toulon (17-17). Lyon et Bayonne étaient déjà tombés sur la pelouse des Rochelais. C'était également le cas des Palois, pas encore considérés comme des candidats aux premières places à ce moment-là, battus la semaine précédente. Surtout, La Rochelle devait faire sans ses trois internationaux retenus en sélection (Atonio, Gourdon et Murimurivalu) ainsi qu'une infirmerie archi-comble (15 absents).

Bousculés par des Toulousains qui revenaient à égalité à dix minutes du terme de la rencontre, les Rochelais finissaient par faire basculer la rencontre en leur faveur grâce à leur buteur, Zack Holmes, auteur d'un 100% au pied dont deux pénalités tardives.

Jone Qovu (La Rochelle) face à Toulouse - 13 novembre 2016AFP

Toulon - La Rochelle : 20-23 (17e journée, 28 janvier 2017)

Invaincue depuis début décembre, La Rochelle s'emparait de la place de leader pour la 3e fois de la saison grâce à un exploit authentique à Mayol. Auteur d'un doublé, Vincent Rattez avait montré l'exemple mais c'est finalement Brock James qui s'est chargé de crucifier les Varois devant un public abasourdi. L'ancien Clermontois Brock James gâchait même la première la fête de Matt Giteau et Maxime Mermoz. Le premier fêtant sa première apparition de la saison en championnat tandis que le second faisait ses adieux en Rouge et noir avant de rejoindre Leicester.

Pourtant, tout ne s'est pas déroulé comme prévu, les Maritimes perdant leur maître à jouer, Zack Holmes en première période. C'était sans compter sur l'apport de l'expérimenté James, décisif sur un essai et dans le rôle du bourreau, passant la pénalité de la gagne après la sirène.

La joie de Gabriel Lacroix, Pierre Aguillon et Zack Holmes (La Rochelle) contre Toulon - 28 janvier 2017AFP

Racing 92 - La Rochelle : 15-38 (11 mars 2017)

De nouveau leader depuis la journée précédente et son succès de prestige à Toulouse (21-27), le Stade rochelais avait confirmé son nouveau statut en allant s'imposer sur la pelouse d'un Racing 92 qui était pourtant à la recherche de points pour ne pas se faire distancer par le wagon de tête. En véritable état de grâce, les hommes de Patrice Collazo réalisaient une prestation de haut vol dans le sillage d'un Victor Vito une nouvelle fois en très grande forme. Eliott Roudil, lui, s'était offert un doublé.

Victor Vito (La Rochelle) - 11 mars 2017Icon Sport

Pau - La Rochelle : 13-23 (25 mars 2017)

Samedi, les Maritimes ont réussi à décrocher leur place en phases finales après avoir aligné un 10e match sans défaite (9 victoires, 1 nul). Dans ce choc entre les deux formations les plus en vue en 2017, les hommes de Patrice Collazo ont remporté leur 7e victoire à l'extérieur, ce qu'aucune autre équipe n'a réussi à faire (Montpellier en a 4). Le Stade rochelais est le premier qualifié et il peut désormais penser à aller chercher un ticket pour un accès direct en demi-finale... Le club de Vincent Merling est déjà en passe de vivre la meilleure saison de son histoire, lui qui n'a jamais fait mieux qu'un quart de finale de championnat de France en 1969.