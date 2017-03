TOP 14 - Castres bat Clermont (26-16) en ouverture de la 19e journée

Castres a définitivement tout d'un grand. Au terme d'une rencontre où Tarnais et Auvergnats se sont rendus coups pour coups après un essai de Jody Jenneker (32e) et une réplique de Nick Abendanon (39e), le CO est monté en puissance au court du dernier quart d'heure. Un dernier coup de collier salvateur illustré par un essai tout en force d'Anthony Jelonch (69e), puis par ce drop au sang froid remarquable de Benjamin Urdapilleta quelques secondes plus tard. Au-delà de ce succès sur le leader clermontois (26-16), les joueurs de Christophe Urios se sont définitivement révélés comme de sérieux prétendants aux phases finales. Pour Clermont en revanche, l'absence des internationaux a cette fois-ci pesé.

