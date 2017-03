Top 14 - Carter, Parisse, Szarzewski... La future équipe parisienne va avoir une sacrée gueule

Laurent Travers et Laurent Labit vont avoir un sacré choix à faire. Deux effectifs complets, 90 éléments environ et qu'il va falloir sacrément réduire. "Certains joueurs sont tout de même en fin de contrat" , a tenu à rassurer Jacky Lorenzetti ce lundi en conférence de presse. Ce qui est sûr, c'est que bon nombre de joueurs vont rester sur le carreau. Et ça, on ne peut pas forcément s'en réjouir.

On a toutefois essayé de se mettre dans la peau des futurs entraîneurs de cette équipe parisienne. Bon, avouons le tout de suite : ce fut un sérieux casse-tête de faire des choix. Mais sur le papier, le groupe aurait une sacrée gueule. Prenez l'exemple du poste de talonneur : Szarzewski, Chat et Lacombe côté Racing 92 ; Bonfils ou Sempéré côté parisien. Si certains ne sont pas conservés, nul doute que des clubs ne tarderont pas à sentir la bonne affaire. Nous sommes partis sur un groupe de 36 joueurs. Une pure fiction, bien entendu...

Arrières

Brice Dulin (Racing 92) ; Djibril Camara (Stade français).

Ailiers

Juan Imhoff (Racing 92) ; Teddy Thomas (Racing 92) ; Joe Rokocoko (Racing 92) ; Waisea (Stade français).

Centres

Henry Chavancy (Racing 92) ; Casey Laulala (Racing 92) ; Anthony Tuitavake (Racing 92) ; Jonathan Danty (Stade français).

Charnière

Maxime Machenaud (Racing 92) ; Teddy Iribaren (Racing 92) ; Julien Dupuy (Stade français) ; Dan Carter (Racing 92) ; Morne Steyn (Racing 92), Jules Plisson (Stade français).

Troisième ligne

Antoine Burban (Stade français) ; Sekou Macalou (Stade français) ; Wenceslas Lauret (Racing 92) ; Bernard Le Roux (Racing 92) ; Antonie Claassen (Racing 92) ; Jono Ross (Stade français) ; Sergio Parisse (Stade français).

Deuxième ligne

Leone Nakarawa (Racing 92) ; Alexandre Flanquart (Stade français) ; Hugh Pyle (Stade français) ; Paul Gabrillagues (Stade français).

Talonneurs

Rémi Bonfils (Stade français) ; Camille Chat (Racing 92) ; Dimitri Szarzewski (Racing 92).

Piliers

Emmanuel Felsina (Stade français) ; Zurabi Zhvania (Stade français) ; Eddy Ben Arous (Racing 92) ; Luc Ducalcon (Racing 92) ; Ben Tameifuna (Racing 92) ; Cedate Gomez Sa (Racing 92).

En allant plus loin, nous avons tenter de faire une esquisse d'un XV de départ. Et là...