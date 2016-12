TOP 14 - Boxing Day : Jouer le week-end du réveillon ? Vraiment pas un souci !

Pour les plus tatillons attachés à l’histoire culturelle du Royaume-Uni, l’évocation d’un Boxing Day le 31 décembre est une absurdité mercantile. Et pourtant, n’associez surtout pas la 14e journée de Top 14 (disputée les 22 et 23 décembre) à cet événement né outre-Manche. Non, non ! Dans notre bon vieux Championnat, le Boxing Day - ce jour accordé aux domestiques, le lendemain de Noël, pour qu'ils déballent leurs cadeaux - se dispute du 30 décembre au 1er janvier.

Mais hormis son nom, le Boxing Day français n'a rien à voir avec son homologue anglais. Une tradition remontant au 26 décembre 1860 où Sheffield F.C, doyen des clubs de football créé en 1857, affronta l’autre équipe de la ville, le Hallam F.C, fondé en 1860, dans ce qui fut le premier derby de l’histoire et le tout premier match interclubs.

" On profite de la famille le 24, le 31 c'est anecdotique… (Vincent Clerc) "

Plus près de nous, la Ligue Nationale de Rugby a donc instauré en 2009 une journée de championnat entre Noël et le jour de l’an. Si l’organisation de la 14e journée, initialement programmée le 24 décembre, avait provoqué la colère de Provale, le Syndicat des joueurs, lors de son Assemblée Générale début octobre, la 15e journée se disputera quant à elle dans un consensus quasi général.

Vincent Clerc (Toulon) - décembre 2016Icon Sport

"On a l’habitude de ce calendrier. On profite de la famille le 24, le 31 c’est anecdotique" , reconnaît l’ailier toulonnais Vincent Clerc qui jouera avec le RCT le 1er janvier face au Racing 92 (20h45). "Ça ne nous tient pas à cœur. On aura une semaine normale et on jouera le 1er janvier avec plaisir car c’est notre job et maintenant, c’est dans les mœurs. De ne pas avoir de trêve, on n’y fait plus attention" .

" On ne peut pas tout avoir non plus. On est rugbymen professionnels (Xavier Mignot) "

Pour les Grenoblois, qui joueront également le 1er janvier, mais un peu plus tôt (16h15), le deuil du réveillon ne pose visiblement aucun problème. "Tant pis, on ne fêtera pas le jour de l’an" , relativise le trois-quarts aile Xavier Mignot qui se déplacera à La Rochelle avec le FCG. "On le fêtera le 1er au soir s’il y a une victoire. Ça ne me pose absolument pas de souci. On ne peut pas tout avoir non plus, on a déjà eu Noël donc c’est très bien. Il faut regarder la bouteille à moitié pleine plutôt qu’à moitié vide. Peu importe pour moi. On est rugbymen professionnels, c’est le championnat qui veut ça. On est bien contents quand les droits télé augmentent. Canal a décidé de mettre un match le 1er janvier, donc on fait avec, on s’adapte. Pour l’horaire, 16h15, c’est la même chose, on s’adapte" .

Xavier Mignot (Grenoble)Icon Sport

Lyonnais et Bordelais les plus chanceux

Si une large majorité de joueurs acceptent ce calendrier sans sourciller, certains s’en sortent quand même mieux que les autres à l’instar des Lyonnais et des Bordelais qui ferrailleront le 30 décembre (20h45) ou même des Parisiens qui recevront Brive, le 31, à 15 heures.

"Il y a beaucoup de personnes qui travaillent le 31. Je ne vois pas pourquoi nous, rugbymen, on ne devrait pas jouer à cette date-là" , rappelle le demi d’ouverture du Stade français Jules Plisson. "Bien sûr, on a peu de vacances. On aimerait passer plus de temps avec notre famille pour se retrouver. Mais on n’est pas à plaindre, on est des privilégiés de jouer au rugby. C’est notre rôle aussi. Jouer le 31, ça ne nous empêchera pas de fêter la bonne année après. Et puis 15 heures, c’est bien, tu peux vite basculer en mode smoking (rires)" .

Pour les Toulousains, opposés à Clermont le 31 décembre à 17 heures, la principale contrainte sera finalement de satisfaire aux opérations avec les partenaires du club après le match. Mais sans, là encore, susciter la moindre contrariété. "Franchement, toutes les équipes ont des matches importants à disputer et je pense que c’est ce qui compte pour les joueurs" , souligne le trois-quarts centre toulousain Yann David. "Le réveillon du 31, on aura le temps d’en profiter après notre carrière (sourire)" .

Yann David (Toulouse) Icon Sport

Et William Servat, l’entraîneur des avants haut-garonnais, d’ajouter : "Le match du 31 ? C’est une fête qui à mes yeux représente beaucoup moins de chose que le 24. Et je trouve ça bien que tout le monde ait pris ces mesures" .

Un succès d’affluence et d’audience

Véritable succès populaire, le Boxing Day avait rassemblé 105 569 spectateurs lors de sa première édition, le 30 décembre 2009 (la saison passée, 118 809 spectateurs s’étaient déplacés dans les stades contre 93 974 spectateurs en moyenne sur la phase régulière). Et les affluences globales du Boxing Day sont, depuis trois saisons, systématiquement supérieures de 15% à 25% aux affluences moyennes de la saison régulière.

Pour rappel, les rencontres Clermont - Racing 92 et Stade toulousain - Toulon de la saison passée avaient respectivement obtenu les troisième et deuxième meilleures audiences de la saison (les audiences du Boxing Day sont, depuis sa création, systématiquement classées dans les cinq meilleures audiences de la saison régulière). Ce rendez-vous est désormais incontournable. Reste donc aux acteurs du Top 14 à nous offrir un feu d’artifices !

Le Top 14 se met sur son 31 ce week-endIcon Sport

V.P-L, avec F.M, L.G et J.C