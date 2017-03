Top 14 - Bordeaux-Bègles domine Grenoble (46-14)

La fin d’une disette de presque quatre mois ! L’UBB retrouve enfin le goût de la victoire. Une saveur que les hommes de Raphael Ibanez n’avaient plus dégustée depuis le 19 novembre 2016. Autant dire une éternité pour un prétendant légitime au Top 6 il y a encore quelques semaines, mais qui a dû, la faute à une série désastreuse de sept matches sans victoires dont six défaites, revoir ses ambitions à la baisse cette saison. Mais à peine commencée, son opération maintien est peut-être déjà terminée. 11e du Top 14 avant cette 20e journée, l’UBB s’est offerte un sacré bol d’air sur la zone rouge en venant à bout de Grenoble, premier relégable. Cette victoire bonifiée permet aux Girondins de terminer cette saison sans pression. Au contraire des Isérois qui ont toujours un pied, et de plus en plus d’orteils, en Pro D2.

Louis-Benoit Madaule - UBBAFP

Un festival offensif pour la dernière de la saison à Chaban

Six essais ! Bordeaux-Bègles n’y est pas allé avec le dos de la cuillère pour renouer avec le succès. De Lonca (19e) à Talebula (80e) sur la sirène, les Girondins ont donné le tournis à une défense du FCG habituée à en prendre quatre en moyenne par match à l’extérieur cette saison. La team de Bernard Jackmann était pourtant dans le coup après une demi-heure de jeu (14-9) mais l’UBB, emmenée par une charnière Lesgourgues-Hickey très inspirée, a fait vibrer les quelques 23 000 spectateurs présents dans les travées de Chaban-Delmas. Pour la dernière fois de la saison d’ailleurs sur cette mythique pelouse, car les prochaines réceptions seront délocalisées au Matmut Atlantique.

Grenoble, joueur jusqu’au bout mais handicapé par un manque criant de réalisme dans les 22 adverses, ne totalise toujours aucune victoire hors de ses bases. Le FCG aurait pu se donner les moyens de revenir dans la partie juste avant l’heure de jeu, mais le pauvre Muldowney, auteur d’un essai à la 55ème, en a offert un sur un plateau à Cazeaux sur le renvoi (56e). A cause d’une passe mal assurée et interceptée par le deuxième ligne girondin. Au final, l’UBB n’a donc jamais vraiment tremblé dans cette partie.

Marco Tauleigne - UBBAFP

Très mauvaise opération pour Grenoble

C’était peut-être le match de la dernière chance pour le FCG, englué dans la zone rouge depuis le début de saison. Pour les Isérois, les derniers espoirs de maintien se sont probablement envolés ce soir. Car Lyon, concurrent direct, s’est offert une folle remontada dans le même temps face au Stade français (35-33). Ce qui relègue ainsi les coéquipiers de Jonathan Wisniewski à 13 longueurs de Paris, désormais 12e. Grenoble n’a plus le droit à l’erreur pour conserver le droit de rêver.