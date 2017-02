TOP 14 - Bordeaux-Bègles - Castres, Montpellier - Toulouse... les pronos de rugbyrama.fr

Les matches phares

La Rochelle - Stade français

Le contexte : Si vous l'avez oublié pendant la trêve internationale, le Stade rochelais est le leader du Top 14. Les Maritimes, qui n'ont perdu que 4 fois cette saison, restent sur une série de 4 victoires de rang. La dernière en date ? Un succès à Toulon. Sous la pression de Clermont qui pointe à un point, La Rochelle veut à tout prix demeurer invaincue à domicile avant de se rendre à Toulouse et au Racing 92. Le Stade français pourra-t-il faire le poids à Marcel-Deflandre ? Les Parisiens (11e) inquiètent, à l'image de leur déroute à Grenoble lors de la 17e journée.

Geoffrey Doumayrou (Stade français)Icon Sport

Notre avis : Une victoire rochelaise dans un stade encore à guichets fermés. Le bonus offensif sera tout proche.

Bordeaux-Bègles - Castres

Le contexte : L'UBB n'a plus le choix. C'est aussi simple que ça... 9e au classement, les Girondins n'ont plus gagné en championnat depuis le 19 novembre (4 défaites et 1 nul). Cette réception de Castres doit permettre à Bordeaux-Bègles de se relancer, contre un concurrent direct aux phases finales. Mais le CO, 4e, serait bien inspiré d'écarter presque définitivement la formation de Raphaël Ibanez de la course.

Luke Braid (Bordeaux-Bègles)AFP

Notre avis : Ça sent le bon gros match bien serré. On va miser sur l'UBB, avec un bonus défensif pour le CO.

Montpellier - Toulouse

Le contexte : Serein 3e du classement, le MHR reçoit un Stade toulousain qui s'est compliqué la tâche en perdant contre Pau à la maison. Pour rattraper le coup, les Haut-Garonnais devront forcément faire un coup à l'extérieur. Ce dimanche à Montpellier ? Les Héraultais comptent quelques absences de marque comme celles de Nemani Nadolo ou des frères du Plessis mais enregistrent le retour de Benoît Paillaugue.

Paul Willemse (Montpellier)Icon Sport

Notre avis : Toulouse va s'accrocher, c'est certain. Mais nous voyons Montpellier l'emporter de peu. Bonus défensif toulousain.

Les autres rencontres

Clermont - Bayonne

Le contexte : Dépossédés de leur première place par les Rochelais lors de la dernière journée, les Clermontois ont à cœur de reprendre leur dû. Pour cela, il faudra battre les Bayonnais, deniers du classement et qui ont déjà un pied en Pro D2.

Stephen Brett (Clermont)AFP

Notre avis : A domicile, difficile d’imaginer les Auvergnats chuter face aux Basques. On voit même l’ASM prendre le bonus offensif.

Pau - Grenoble

Le contexte : Grâce à leur victoire sur les Lyonnais en match en retard et leur bonne dynamique, les Palois se sont invités dans la course aux phases finales. Les Béarnais réussiront-ils à assumer ce nouveau statut face à des Grenoblois qui n’ont pas encore abdiqué pour le maintien ?

Malik Hamadache (Pau) - février 2017AFP

Notre avis : Avantage en faveur de la Section paloise. Aucun bonus.

Racing - Brive

Le contexte : En manque de points, les Franciliens ont remporté une victoire précieuse contre les Bayonnais la semaine dernière en match en retard. De quoi se rapprocher des places qualificatives. Au contraire, les Brivistes sont eux rentrés dans le rang.

Leone Nakarawa (Racing 92) - février 2017Icon Sport

Notre avis : Le Racing 92 part favori de cette rencontre. Aucun bonus.

Toulon - Lyon

Le contexte : Battus à domicile par les Rochelais, les Toulonnais sont encore dans le Top 5 mais sont sous la menace de Pau, Toulouse, le Racing 92 et Bordeaux-Bègles. Les Lyonnais, eux, ne sont pas encore à l’abri juste devant la zone rouge.

Bryan Habana (Toulon)Icon Sport

Notre avis : Les Varois devraient s’imposer. Et on voit bien un bonus offensif.