Top 14 - Bilan 22e journée - La Rochelle premier qualifié, Toulouse un genou à terre

Racing 92 - Clermont : 27-24

Il ne fallait pas une minute de plus pour le Racing 92. A 14 durant les 10 dernières minutes et voyant Clermont revenir à 3 petites longueurs, les Franciliens ont dû serrer la vis dans les derniers instants de la rencontre pour disposer de l'ASM et rester en vie dans le championnat. Les hommes du duo Travers - Labit se sont sérieusement compliqués la tâche, menant quand même 20-0 à la pause...

Chris Masoe (Racing 92) face à Clermont - 25 mars 2017Icon Sport

Grenoble - Castres : 21-20

Grenoble a un coeur énorme. Une semaine après avoir arraché un nul contre Toulon (23-23), le FCG s'est de nouveau employé pour battre sur le fil Castres (21-20). Le tout grâce à un Mélé en feu, auteur de 3 drops, dont celui de la victoire à la 78e. Ce sera dur de se maintenir mais le club isérois ne lâchera pas et il l'a encore prouvé.

Arnaud Héguy - FC GrenobleAFP

Lyon - Bayonne : 52-7

Un match à sens unique. Et qui a vu un cavalier seul de Lyon. Rendez-vous compte : Facundo Isa a marqué le premier essai de la rencontre après... 20 secondes de jeu. Bref, Bayonne n'y était pas et semble avoir fait une croix sur le maintien. Avec un succès à 5 points, le Lou a pris ses distances avec la zone rouge.

Carl Fearns - LyonAFP

Pau - La Rochelle : 13-23

Qui pourra bien arrêter La Rochelle ? En tout cas, pas Pau qui s'est incliné de manière logique face au club maritime (13-23). Sur son petit nuage, la bande du duo Collazo-Garbajosa est invaincue depuis 10 matches et reste sur 9 succès de rang. Fort. Très fort même.

La joie de Barry et James (La Rochelle) - 25 mars 2017AFP

UBB - Toulouse : 20-11

Toulouse absent des phases finales, c'est peut-être pour cette année. Et ce serait historique. Alors qu'il menait 3-11 au Matmut Atlantique en début de seconde période, le club haut-garonnais a très mal géré son affaire pour finir par s'écrouler totalement contre une équipe de Bordeaux-Bègles sans génie mais volontaire (20-11).

Loann Goujon (Bordeaux-Bègles) face à Toulouse - 25 mars 2017AFP

Brive - Montpellier : Dimanche, 17h

Stade français - Toulon : Dimanche, 21h

Vidéo - Guazzini : "Je suis optimiste sur l'avenir du Stade français" 00:57

Le classement

L'enseignement de cette 22e journée, c'est la présence officielle de La Rochelle en phases finales. Et avec onze longueurs d'avance sur Clermont, son dauphin, nul doute que le club maritime ne voudra pas en rester là et visera une place en demie directe. L'autre enseignement, c'est que Bayonne a un pied et quatre orteils en Pro D2. Pour Grenoble, l'espoir demeure bien mince afin de se maintenir. Lyon s'est donné une sacrée bouffée d'oxygène en bas de classement. Dans la course à la qualification, Bordeaux-Bègles et le Racing 92 gardent un petit espoir alors que pour Toulouse, cela semble être mission impossible désormais.

Steeve Barry (La Rochelle) face à Pau - 25 mars 2017Icon Sport

Les joueurs

Si Judicael Cancoriet et Paul Jedrasiak ont abattu un travail colossal pour Clermont, c'est le Racing 92 d'un grand Chris Masoe qui est sorti vainqueur du choc à Villeneuve d'Ascq. Absent de la feuille de match, David Mélé a remplacé Jonathan Wisniewski au dernier moment et rendu une copie de haut niveau, passant 21 points, dont 3 drops. Soulignons aussi le très bon match de Steven Setephano. Toby Arnold s'est fendu d'un doublé du côté de Lyon. A La Rochelle, Levani Botia a encore sorti un match d'une incroyable intensité... en 3e ligne. A se demander si ce n'est pas son véritable poste.

Le bonus