Top 14- Bilan 20e journée : Toulon et La Rochelle frappent fort, Bordeaux-Bègles stoppe l'hémorragie

Bordeaux-Bègles - Grenoble : 46-14

C'est un grand ouf de soulagement que les Girondins ont dû pousser à l'issue de la rencontre. Après 7 rencontres sans victoire, l'UBB a enfin stoppé l'hémorragie. Celle-ci durait depuis pratiquement 4 mois. Les Isérois se compliquent un peu plus leur mission "maintien".

Cyril Cazeaux - UBBAFP

Lyon - Stade français : 35-33

Incroyables Lyonnais ! Menés au score par les Parisiens, les Rhodaniens ont passé un 18-0 à leurs adversaires pour finalement s'adjuger ce duel de mal classés. Le LOU évite de justesse la mauvaise surprise et fait un nouveau (grand) pas vers le maintien en Top 14.

Hemani Paea (Lyon) face au Stade français - 11 mars 2017Icon Sport

Toulon - Bayonne : 82-14

Clairement absents des débats la semaine passée à Brive, les Toulonnais ont réagi avec la manière ce samedi, passant douze essais à des Bayonnais qui ont un pied en Pro D2. Les Varois se sont régalés, décrochant leur point de bonus offensif en seize minutes seulement. Le RCT se relance dans la course à la qualification.

Drew Mitchell (Toulon) face à Bayonne - 11 mars 2017AFP

Brive - Toulouse : 21-19

Une nouvelle fois redoutable à domicile, le CABCL a parfaitement utilisé ses armes habituelles : des avants dominateurs et un buteur, Gaëtan Germain, qui a fait le boulot (7 pénalités) malgré quelques points laissés en route. Pour Toulouse, en revanche, les phases finales s'éloignent avec ce 4e revers de rang. Toby Flood a même été exclu (65e).

Arthur Bonneval (Toulouse) face à Brive - 11 mars 2017Icon Sport

Racing 92 - La Rochelle : 15-38

Mais où vont-ils s'arrêter ? Les Maritimes n'ont toujours pas perdu en 2017 et prouvent à chaque journée qu'ils ne craignent personne. Après Toulon et Toulouse, les hommes de Patrice Collazo sont allés l'emporter sur la pelouse du Racing 92 et avec la manière, s'il vous plaît. A ce rythme-là, le billet pour les demies sera vite dans la poche.

Enrico Januarie (La Rochelle) face au Racing 92 - 11 mars 2017Icon Sport

Pau - Castres

Cette rencontre sera à suivre EN DIRECT sur notre site à partir de 12h15.

Clermont - Montpellier

Cette rencontre sera à suivre EN DIRECT sur notre site à partir de 16h45.

Le classement : Toulon se replace, La Rochelle s'envole

Fort de son succès sur la pelouse du Racing 92, le Stade rochelais est assuré de conserver sa place de leader, et ce, peu importe le résultat de Clermont face à Montpellier ce dimanche. Belle opération comptable de Toulon (4e) qui gagne deux places et Bordeaux-Bègles (8e) qui monte trois marches. Au contraire, pour Toulouse, la dégringolade continue (10e). Les Haut-Garonnais ont été doublés par l'UBB et Brive. Dans la zone rouge, Grenoble et Bayonne sont dans le dur.

Kini Murimurivalu (La Rochelle)Icon Sport

Les joueurs

Impliqué sur 4 essais du RCT, Mathieu Bastareaud confirme sa bonne forme. Il a mis au supplice les Bayonnais. Prestations remarquées également de Bryan Habana (2 essais) et Juan Smith. Arrivé récemment au Lou, Lionel Beauxis a fait parler toute son expérience au moment où le Lou en avait besoin. Bien épaulé par son numéro 8, Carl Fearns, surpuissant. Du côté de l'UBB, la charnière Lesgourgues-Hickey s'est illustrée, tout comme Marco Tauleigne. Comme souvent, Brive a pu compter sur la précision de Gaëtan Germain et la bonne animation de Teddy Iribaren derrière un pack dominateur. Enfin, comment ne pas citer Victor Vito, le monsieur plus de La Rochelle.