Top 14 - Bilan 18e journée - Des essais en pagaille et des gros au rendez-vous

La Rochelle - Stade français : 37-18

La Rochelle se dirige à toute vitesse vers les phases finales du Top 14 après sa victoire nette face au Stade français (37-18). Les Maritimes, largement supérieurs en mêlée, conservent par la même occasion leur invincibilité à domicile alors que les Parisiens ont confirmé leurs grandes difficultés hors de leurs bases.

Kini Murimurivalu (La Rochelle) face au Stade français - 18 février 2017AFP

Clermont - Bayonne : 46-27

Clermont est incroyable : après la sirène, il s'est dépouillé pour aller chercher le bonus offensif contre des Bayonnais loin d'être ridicules et qui ont planté trois essais à des Auvergnats qui ont connu une grosse baisse de régime en seconde période. Grpace à Lapandry, l'ASM prend la tête du championnat. Bayonne est toujours dernier.

La joie de Damian Penaud et Aurélien Rougerie (Clermont) face à Bayonne - 18 février 2017Icon Sport

Pau - Grenoble : 39-22

Et de 6 victoires de rang pur Pau qui n'en finit plus de surprendre. Cette fois-ci, c'est Grenoble qui est tombé dans le Béarn (39-22). Le tout grâce à un Slade performant au pied et auteur de 24 unités. Le FCG a tenté de faire belle impression, en vain.

Vatubua - PauIcon Sport

Racing 92 - Brive : 33-25

Le Racing 92 peut dire un grand merci à ses avants qui ont matraqué le pack briviste pour s'imposer à Colombes (33-25). Un résultat positif qui permet au champion de France en titre de rester en course pour une place en phases finales. Une qualification qui au contraire s'éloigne pour Brive, encore une fois indiscipliné.

Leone Nakarawa (Racing 92) - 2017Icon Sport

Toulon - Lyon : 31-17

Après une première période où ils ont été particulièrement bousculés par les Lyonnais, les Toulonnais ont finalement réussi à retrouver le chemin de la victoire en Top 14 (31-17). Les Varois ont même tenté en vain d'aller chercher le bonus offensif en fin de match.

Mathieu Bastareaud (Toulon) face à Lyon - 18 février 2017Icon Sport

Bordeaux-Bègles - Castres : Dimanche, 12h30

David Smith (Castres) face à Bordeaux-Bègles - 30 octobre 2016AFP

Montpellier - Toulouse : Dimanche, 17h

Benoît Paillaugue (Montpellier) - 25 septembre 2016Icon Sport

Le classement

La principale information de ce samedi, c'est la première place de Clermont qui a doublé La Rochelle grâce à sa victoire bonifiée. Montpellier et Toulouse sont sous pression avant leur match de dimanche. Le MHR a été sorti du podium provisoirement par le RCT et a été rejoint par Pau. Quant aux Toulousains, ils sont 8e. En fond de tableau, aucun changement puisque les 5 dernières formations n'ont pas pris le moindre point. Grenoble et Bayonne sont donc toujours relégables.

Les joueurs

Si les Rochelais continuent de titiller les grosses cylindrées du championnat, ils le doivent en grande parti à leur All Black Victor Vito, encore une fois époustoufflant. Prestations remarquées également des Racingmen Leone Nakarawa (2 essais) et James Hart (18 pts au pied). Lors de Pau-Grenoble, un duo s'est également fait remarquer : Colin Slade (Pau, 24 pts) et Armand Batlle (Grenoble, 2 essais). On peut aussi signaler les belles copies rendues par le Clermontois Charlie Cassang (2 essais) et le Toulonnais Mathieu Bastareaud en forme internationale.