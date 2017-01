TOP 14 - Bilan 17e journée : Plus rien n'arrête La Rochelle et Pau !

Toulon - La Rochelle : 20-23

C'est un authentique exploit qu'ont réussi les Maritimes dans le Var. Les Rochelais ont créé la surprise en s'imposant sur la pelouse du RCT. Brock James a passé la pénalité de la gagne après la sirène (20-23). Septième victoire de rang pour les Rochelais, toutes compétitions confondues, la 4e de rang en championnat.

Vincent Rattez (La Rochelle) face à Toulon - 28 janvier 2017AFP

Castres - Montpellier : 38-25

Le CO est bien présent au rendez-vous. Les Tarnais ont remporté le choc face aux Héraultais grâce à une prestation de qualité. Cet affrontement a tenu ses promesses et les hommes de Christophe Urios ont remporté une victoire importante face au MHR.

Julien Dumora (Castres) face à Montpellier - 28 janvier 2017AFP

Grenoble - Stade français : 44-22

Celle-là, elle va faire beaucoup de bien aux Isérois ! Pourtant, Bernard Jackman et ses hommes ont totalement manqué leur entame de match, encaissant 2 essais en 8 minutes (0-12). Mais ils se sont ensuite remis dans le bon sens, passant 4 essais. Avant-derniers, les Grenoblois se relancent au classement.

Lucas Dupont - FC GrenobleAFP

Toulouse - Pau : 10-20

Moins d'une semaine après sa qualification en quart de finale de la Champions Cup, Toulouse a pris un sacré coupe derrière la tête en chutant à la maison contre Pau (10-20). Trop brouillons, les Haut-Garonnais ont perdu de précieux points en vue de la qualification en phase finale. Pau, de son côté, peut encore rêver à s'inviter dans la course aux barrages. Quatrième succès de rang en Top 14 pour les Béarnais.

Steffon Armitage (Pau) face à Toulouse - 28 janvier 2017Icon Sport

Lyon - Racing 92 : 37-25

Bien partis dans cette rencontre où ils menaient 13-19 à la pause, les Racingmen ont finalement été battus par les Lyonnais (37-25). Des Rhodaniens qui ont dignement fêté leur première au Stade Gerland, passant 4 essais au total aux champions de France en titre et récoltant au passage le point de bonus offensif.

La joie des Lyonnais face aux Racingmen - 28 janvier 2017AFP

Bayonne - Brive (dimanche, 12h30)

Bordeaux-Bègles - Clermont (dimanche, 16h45)

Le classement

Ce samedi, trois équipes ont perdu gros : Toulon (5e), Toulouse (6e) et le Racing 92 (10e). Les deux premiers ont vu Castres (4e) leur passer devant. Pour les Franciliens, c'est une occasion manquée de refaire une partie de leur retard sur les places qualificatives pour les phases finales. Au contraire, leurs bourreaux du jour, La Rochelle (1er), Pau (8e) et Lyon (12e) ont fait de bonnes opérations. Les Maritimes récupèrent provisoirement la place de leader en attendant le match de Clermont à Bordeaux dimanche. La Section paloise, elle, s'invite dans la course à la qualif' alors qu'elle a encore un match en retard. Pour le Lou, l'écart est toujours confortable sur la zone de relégation (10 pts).

Les joueurs

Pour l'emporter à Mayol, il fallait des Rochelais au top niveau. Ce fut le cas notamment pour Lekso Kaulashvili, Vincent Rattez, Victor Vito. Tout en sang froid, Brock James a fini le travail. Dans le sillage d'un Steffon Armitage en grande forme et d'un Thibault Daubagna inspiré, Pau a fait une belle performance à Toulouse. Prestations remarquées de Rory Grice et Jonathan Wisniewski (24 pts au pied) pour les Grenoblois mais aussi d'Antoine Dupont dans les rang du CO. Enfin, Frédéric Michalak a guidé les Lyonnais alors que Carl Fearns et Toby Arnold ont vu double.

Les bonus