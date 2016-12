TOP 14 - Bilan 15e journée : La fête pour Toulouse et Pau, la gueule de bois pour Bayonne et Brive

Lyon - Bordeaux-Bègles : 19-16

Un match âpre mais d'un ennui mortel ! Qu'importe pour Lyon, qui a mis fin à une série de 4 revers de rang en championnat en dominant une formation girondine bien peu inspirée (19-16). Le Lou quitte ainsi le Matmut Stadium et l'année 2016 sur une bonne note. Place désormais au stade Gerland.

Toby Arnold (Lyon Lou) - 30 décembre 2016AFP

Pau - Montpellier : 32-27

Pour la première fois de la saison, la Section paloise a remporté une 3e victoire consécutive en Top 14 en s'imposant contre Montpellier (33-27) au terme d'une partie prolifique (4 essais à 3). Le MHR repart avec le bonus défensif, décroché en fin de rencontre.

Louis Dupichot (Pau) - 31 décembre 2016AFP

Castres - Bayonne : 47-18

Le CO voulait profiter de la réception de la lanterne rouge bayonnaise pour faire le plein de points. C'est chose faite pour les Tarnais, auteurs de 7 essais face à un Aviron une nouvelle fois dépassé en deuxième mi-temps (47-18) et pour qui les week-ends se suivent et se ressemblent...

Antoine Dupont (Castres) - 31 décembre 2016Icon Sport

Stade français - Brive : 12-10

Longtemps, Brive a cru remporter son 2e match à l'extérieur après celui de l'exploit à Toulon en début de saison. C'était sans compter sur une mêlée parisienne conquérante dans les dernières minutes et une pénalité de la gagne passée par Steyn après la sirène (12-10).

La joie des joueurs du Stade français - 31 décembre 2016AFP

Toulouse - Clermont : 26-20

Le Stade toulousain cherchait un match référence, il l'a peut-être trouvé... Pleins de bonne volonté, les Rouge et Noir ont mis les bons ingrédients pour faire tomber le leader clermontois (26-20) et s'inviter à nouveau dans le Top 6. De quoi passer un réveillon serein, malgré le retour de l'ASM dans les dernières minutes.

Gaël Fickou (Toulouse) - 31 décembre 2016Icon Sport

La Rochelle - Grenoble : dimanche, 16h15

Gabriel Lacroix (La Rochelle) - 23 décembre 2016AFP

Toulon - Racing 92 : dimanche, 20h45

Les joueurs de ToulonIcon Sport

Le classement

Malgré son revers à Toulouse, Clermont reste en tête du championnat. Montpellier, battu à Pau, en est toujours le dauphin mais est désormais sous la menace du Stade rochelais, qui reçoit Grenoble dimanche. Castres et Toulouse s'invitent eux dans le bon wagon, aux 4e et 5e places. L'UBB est 7e, entre Toulon et le Racing qui s'affronteront en clôture de cette 15e journée. Bayonne, dernier, a maintenant 12 points de retard sur Lyon, premier non relégable.

Vincent Etcheto (Bayonne) - 31 décembre 2016AFP

Les joueurs

Auteurs de doublés, le jeune ailier palois Louis Dupichot et l'arrière castrais Pierre Bérard ont porté la Section et le CO. Décisif, l'ouvreur parisien Morne Steyn l'a lui aussi été pour le Stade français en transformant sans trembler la pénalité de la gagne après la sirène. Grosse première prestation du numéro 8 Ma'ama Vaipulu avec Castres et match très solide du talonneur Christopher Tolofua pour Toulouse.