TOP 14 - Benjamin Kayser (Clermont) : "Faire 2 finales, c'est pas donné à tout le monde"

Benjamin Kayser (talonneur de Clermont au micro de Canal+ ) : "On arrive au bout d'une saison harassante, on a vécu des hauts et de bas incroyables. Tous les week-ends, c'est vraiment très très dur maintenant. J'espère juste qu'on va arrêter de faire des amalgames entre ce qui s'est passé avant et cette année. Cette équipe a réussi à faire deux finales et en gagner une deuxième, c'est pas donnée à tout le monde. Il y a évidemment le poids du passé mais il y en a plein qui ne l'ont pas connu ce passé. Honnêtement là, on est super fiers. Le match se joue à rien, ça se joue à du coeur. C'est une grosse perf. C'est un bonheur absolu pour tout un peuple qui se déplace chaque soir."