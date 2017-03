TOP 14 - Bayonne : Monribot de retour ce weekend face à l'UBB

"Jean Monribot est revenu ce jeudi sur cette longue absence : J’ai eu durant une semaine des maux de tête en fin d’année 2016. On parle beaucoup actuellement de commotions cérébrales et de la santé des joueurs. Nous les joueurs nous sommes exposés à beaucoup de coups violents. Avant je me souciais peu de mon état de santé, je m’investis énormément sur le terrain. J’ai préféré cette fois prendre l’avis d’un spécialiste et faire en gros une petite révision générale. Je suis monté sur Paris voir le Dr. Chermann un neurologue de référence. On a convenu que dans ma carrière je n’avais jamais eu de repos. Je suis à 220 matches en tant que professionnel et c’est vrai que peut être prendre un peu de repos par précaution était bien pour moi. Il y a une vie après le rugby et je n’ai pas envie de faire n’importe quoi. Je ne sais pas si c’est dû ou pas à des commotions, mais je voulais prendre ce temps pour moi. Du coup je me suis préparé physiquement et j’ai pris soin de moi. C’est peut être un peu égoïste mais je voulais faire attention à ma santé." A la question comment allez-vous maintenant ? Le capitaine bayonnais a simplement donné rendez-vous : "Vous verrez bien samedi" .