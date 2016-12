TOP 14 - Bayonne - La Rochelle (17-42) - Bayonne a mené de 17 points... avant de totalement couler

Dans un match au scénario incroyable, La Rochelle a fait exploser Bayonne (17-42) avec un Gabriel Lacroix étincelant et auteur de quatre essais ! Malmenés en première période et complètement absents, les hommes de Patrice Collazo ont largement rectifié le tir après la pause. Grâce à ce troisième succès à l'extérieur, ils repartent de Jean-Dauger avec cinq points et envoient un signal fort à l'ensemble du Top 14. Il faudra bien compter sur La Rochelle jusqu'à la fin de la saison. Après la victoire de Grenoble sur Toulouse, Bayonne est pour sa part lanterne rouge.

La Rochelle métamorphosée

L'Aviron semblait pourtant avoir fait le plus dur en inscrivant deux essais dans le premier quart d'heure du match par Lovobalavu et Chouzenou (son premier en Top 14), alors que les Basques ont souvent du mal à conclure durant leurs temps forts. A côté des débats pendant 40 minutes, à l'image d'un Brock James auteur de passes très approximatives et d'un jeu au pied défaillant, les hommes de Patrice Collazo avaient visiblement la tête ailleurs. En seconde période, comme par miracle, La Rochelle a retrouvé son jeu fait de passes rapides, d'enchaînements bien huilés et d'agressivité. C'était trop pour des Bayonnais encore bien fragiles.

Lacroix sur un nuage !

Son salut, La Rochelle le doit en partie à une envie retrouvée mais aussi et surtout à un Gabriel Lacroix tout simplement incroyable ! Auteur d'un quadruplé en quatorze minutes, il a littéralement survolé les débats et éclaboussé cette rencontre de toute sa classe. Vitesse, crochets, conclusion, tout était dans la palette du maître de ce soir. Dans les tribunes, Jeff Dubois, l'entraîneur des arrières du XV de France, a dû apprécier. Jean-Dauger aussi puisque Lacroix est sorti sous les applaudissements de ce public de connaisseurs. Grâce à ce succès, La Rochelle prend provisoirement la deuxième place du classement et revient à 5 points de Clermont. Bayonne est lanterne rouge et pointe à 8 longueurs du LOU, premier non relégable.