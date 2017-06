TOP 14 - Bayonne - Grenoble, Clermont - Racing... Notre Top 5 des plus beaux matches de la saison

Stade français - Clermont : 30-30

Obligée d'évoluer à l'extérieur en ce début de championnat, l'ASM enchaîne à nouveau un résultat nul sur le score de 30-30 lors de cette 3e journée le 3 septembre 2016, après le 30-30 à La Rochelle en ouverture 2 semaines plus tôt (déjà un super match). Lors de cette rencontre, Parisiens - qui ont mené 20 à 6 - et Clermontois assurent le spectacle, se rendant coup pour coup. Une intensité incroyable, 4 essais à 2 en faveur su Stade français (doublé de Doumayrou, Camara et Waisea contre Jedrasiak et Lee), et 2 formations très joueuses impossibles à départager.

Le match nul entre le Stade français et Clermont - 3 septembre 2016AFP

Racing 92 - Toulon : 41-30

Lors de la 5e journée le 18 septembre 2016, le Racing reçoit Toulon. Et le champion de France en titre réalise un festival offensif, inscrivant pas moins de 6 essais. Imhoff s'illustre notamment avec un triplé, Laulala par un doublé alors que Lauret marque aussi. Le pied d'Halfpenny et la réaction toulonnaise en fin de partie (essais de pénalité puis de Belleau) sont insuffisants : les Franciliens empochent tout de même le bonus offensif (6 essais à 3) ! La meilleure des réactions après la claque reçue à Clermont la semaine précédente (47-10).

La joie de Casey Laulala (Racing 92) après son essai contre Toulon - 18 septembre 2016AFP

Pau - Clermont : 40-35

13e journée de Top 14 au Hameau. Le Section reçoit l'ogre clermontois ce 3 décembre 2016. Et à la surprise générale, va l'emporter au terme d'un incroyable chassé-croisé. Pau marque 5 essais par Votu, Slade, Smith, Bianchin et Vatubua. Clermont répond grâce à un triplé de Strettle et un essai de Timani. Malgré ce revers, l'ASM est sacrée championne d'automne. Pour Pau, c'est le début d'une incroyable série de 8 matches sans défaite (7 victoires, 1 nul), temps fort de la saison béarnaise.

Colin Slade (Pau) face à Clermont - 3 décembre 2016AFP

Bayonne - Grenoble : 43-35

25e journée de Top 14. Bayonne et Grenoble sont déjà condamnés à évoluer en Pro D2 la saison prochaine. Perdu pour perdu, l'Aviron et le FCG nous offrent ce 29 avril 2017 une sorte de jubilé. Un match fou, ponctué de 10 essais : Laveau (2), Lovobalavu (2), Poki et Taufa pour Bayonne ; Alexandre, Battle, Dardet et Sawailau pour Grenoble. La 18e défaite des Isérois mais surtout la 6e victoire des Basques, toujours devant leur public de Jean-Dauger.

Martin Bustos Moyano (Bayonne) - 29 avril 2017AFP

Clermont - Racing 92 : 37-31

Si l'on a vécu des phases finales violentes et pauvres en jeu, surtout lors des barrages, l'ASM et le Racing nous ont réconciliés avec le rugby en demi-finale le 27 mai dernier. D'abord Clermont, qui a mené 37-12 après 63 minutes de jeu et les essais de Penaud, Lopez (2) et Lee. Puis le Racing 92, qui n'a rien lâché et profité de l'exclusion définitive de Van der Merwe pour revenir dans la partie et offrir à Masoe une sortie des plus dignes (un doublé et une transformation). Une semaine plus tard, les Auvergnats soulèveront leur 2e bouclier.

Fritz Lee (ASM Clermont) - 27 mai 2017AFP

Également cités : La Rochelle - Clermont (30-30), Grenoble - Pau (38-39), Grenoble - Montpellier (37-51), Montpellier - Toulon (33-29), Racing 92 - Pau (34-32), La Rochelle - Montpellier (40-37).