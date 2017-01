TOP 14 - Bayonne - Brive (33-23) : L'Aviron l'a prouvé, il n'abdiquera pas

Bayonne enraye la spirale négative ! Après sept défaites de rang, toutes compétitions confondues, les Basques ont enfin signé une victoire (33-23) et ont surtout tenu durant toute la rencontre. Sur leur pelouse, ils ont disposé d'une équipe briviste bien timide. Si l'Avrion a dans un premier temps manqué de justesse, la libération est venue en fin de première période après un essai de Le Bourhis bien servie par Du Plessis, puis d'un essai de pénalité en seconde période (67e) et d'une réalisation de Bustos Moyano (71e). Brive a réagi par Toetu (56e) et Ngwenya à la sirène.

Alors que Bayonne présentait le plus faible pourcentage de réussite au pied du championnat avant cette rencontre, Du Plessis a redressé la barre dans l'exercice, permettant à son équipe de prendre les devants et de maintenir l'écart avec un 7/7 face aux poteaux. L'ancien Toulonnais a d'ailleurs été inspiré tout au long de cette rencontre. C'est lui qui offrait l'essai à Le Bourhis en fin de première période. Juste dans le jeu et au pied, il a également offert le troisième essai à Bustos Moyano sur un rasant parfait.

Martin Bustos Moyano (Bayonne) - 29 janvier 2017AFP

Brive à l'envers

En face, rien n'a tourné rond ou presque. Chose rare, Germain connaissait deux échecs face aux perches en début de rencontre. Un manque de réussite qui symbolisait la performance briviste, dans le dur avec beaucoup de ballons perdus et un manque d'intensité et d'inspiration. A cela s'est ajoutée une conquête défaillante en touche, gâchant ainsi de nombreuses munitions.

Brive a également payé son indiscipline avec une double infériorité numérique suite à des cartons jaune pour Waqaniburotu (59e) et Hauman (66e). Une indiscipline lourde de conséquence, puisque le CAB encaissait un essai de pénalité à 13. De retour à 14, les Brivistes cédaient une nouvelle fois. Bayonne n'a pas plié et retrouve un peu le sourire avec ce succès face à des Corréziens qui manquent l'occasion de se rapprocher du Top 6.