TOP 14 - Bayonne : 3 à 4 semaines d'indisponibilité pour Raphaël Lagarde

D'autre part, l'ailier Julien Jané (côtes) et le troisième ligne John Beattie (commotion), seront absents pour le déplacement prévu à Lyon ce samedi, nous apprend le quotidien Sud-Ouest. Les Basques devraient toutefois enregistrer les retours de Van-Lill (cheville), et des internationaux Guillaume Rouet (Espagne) et Lorenzo Cittadini (Italie).