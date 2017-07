TOP 14 - Avec le Racing 92, Donnacha Ryan ambitionne de gagner le Top 14 et la coupe, d'Europe

L'international irlandais Donnacha Ryan, recrue phare du Racing 92 cet été, a l'ambition de réaliser le doublé Top 14-coupe d'Europe avec son nouveau club, a-t-il indiqué jeudi à l'AFP lors d'une présentation aux supporters. "Ce serait génial de gagner les deux, et c'est l'objectif" , a déclaré le 2e ligne en marge d'une présentation des recrues dans la boutique officielle du club à Paris.

"Il était grand temps de changer"

"Ce sont deux compétitions très compliquées, c'est dur de faire le doublé" , a reconnu l'Irlandais, en soulignant que la formation des Hauts-de-Seine "avait une grosse équipe" et qu'elle devait pour atteindre ses buts "rester fraîche pour assurer chaque week-end." Ryan, âgé de 33 ans et qui compte 47 sélections depuis 2008, a décidé de quitter le Munster après la non-prolongation de son contrat par la Fédération irlandaise, ce qui a suscité l'incompréhension de la province, selon la presse locale. Il a en effet réalisé une excellente saison, notamment lors du dernier tournoi des six Nations.

Donnacha Ryan (Munster) - 1 avril 2017Icon Sport