TOP 14 - Armitage, Gill, Jelonch... Notre Top 5 des meilleurs flankers de la saison

1. Steffon Armitage (Pau)

: Anglais, 31 ans, 1,75m pour 105 kg, 5 sélections. Sa saison : 25 matches, 24 titularisations, 1930 minutes disputées, 2 essais inscrits.

Après cette nouvelle saison époustouflante, on est sûr qu'Armitage n'est pas venu dans le Béarn pour contempler les Pyrénées. Bien au contraire, le flanker palois a rarement la tête en l'air et son regard se porte plus dans les rucks où il excelle dans l'art du grattage. Un domaine où l'ex Toulonnais est peut-être le meilleur du monde. Mais le comparer uniquement à un tractopelle serait faire offense à son talent.Car l'international anglais sait tout faire. Plaqueur invétéré, souvent premier au soutien et très actif dans le jeu courant, Armitage est un régal pour les entraîneurs qui n'hésitent jamais à l'aligner sur la feuille de match. Et son temps de jeu de plus en plus conséquent à chaque saison l'atteste. Depuis 2011, il n'a jamais disputé moins de 20 matches par saison en Top 14. Deuxième de notre classement l'an passé, le voilà couronné.

Steffon Armitage (Pau) - 12 février 2017AFP

2. Liam Gill (Toulon)

: Australien, 24 ans, 1,84m pour 96 kg, 15 sélections. Sa saison : 24 matches, 20 titularisations, 1618 minutes disputées, 7 essais inscrits.

L'histoire de Liam Gill est un peu similaire à celle de son coéquipier sud-africain Marcel Van der Merwe (deuxième de notre classement des piliers droits). Un jeune pétri de talent qui a décidé de faire une croix sur la sélection nationale pour tenter l'aventure du Top 14. Un pari que le Wallaby aux 15 sélections a réussi avec brio. Pour sa première saison loin de chez lui, Gill s'est imposé comme un élément clé du pack toulonnais en tenant largement la comparaison aux côtés de cadors tels que Juan Smith, Juan Martin Fernandez Lobbe ou Mamuka Gorgodze. Très mobile et disposant d'un sens du jeu peu commun, Gill a été souvent dans les bons coups. La preuve avec ses 7 essais inscrits, qui font de lui le flanker le plus prolifique du Top 14.

Liam Gill (Toulon) - décembre 2016AFP

3. Anthony Jelonch (Castres)

: Français, 20 ans, 1,95 m pour 111 kg. Sa saison : 17 matches, 13 titularisations, 995 minutes disputées, 4 essais inscrits.

C'est bien simple : à partir du 3 décembre 2016 et la victoire du CO à Lyon (19-23), Anthony Jelonch a commencé tous ses matches en tant que titulaire. Un rendement qui permet de dire, sans trop exagérer, qu'il a plus que réussi ses débuts en professionnel. À seulement 20 ans, Jelonch s'est fait une place dans le pack castrais, a tapé dans l'oeil de Guy Novès et s'est offert un premier match avec les Barbarians... Peu de joueurs ont connu de tels débuts et une saison aussi fructueuse. Il faut dire que le jeune flanker a déjà tout d'un grand : bon défenseur, excellent manieur de ballon et surtout véritable athlète. Son essai contre Clermont lors de la 19e journée où il pulvérise Raka à la 68e minute est resté imprimé dans les esprits tout autant que la trace de sa percussion sur les épaules de l'ailier fidjien.

Anthony Jelonch (Castres)AFP

4. Fulgence Ouedraogo (Montpellier)

: Français, 30 ans, 1,91 m pour 99 kg, 39 sélections. Sa saison : 24 matches, 22 titularisations, 1779 minutes disputées, 2 essais inscrits.

Depuis ses débuts au MHR en 2004, Ouedraogo n'avait jamais autant joué. Rescapé de la vague sud africaine initiée à l'arrivée de Jake White, Ouedraogo a assumé son statut d'ancien du club et de figure de proue du pack languedocien. Pas forcément le plus costaud au beau milieu d'un des paquets d'avants les plus massifs du championnat, l'international français est un modèle de courage et de combativité. Le flanker ayant aussi pour lui une arme redoutable et qui a tendance à se raréfier dans notre championnat : la compréhension du jeu. Des qualités lui permettant de revenir dans notre classement, quatre ans après l'avoir quitté.

Fulgence Ouedraogo - MontpellierIcon Sport

5. Yannick Nyanga (Racing 92)

: Français, 33 ans, 1,86m pour 103 kg, 46 sélections. Sa saison : 21 matches, 18 titularisations, 1476 minutes disputées, 4 essais inscrits.

Si la dernière saison s'était soldée par un titre pour Nyanga, le flanker n'a rien gagné cette année mais a explosé son compteur de minutes disputées avec le Racing 92. Il s'agit d'ailleurs de la saison la plus pleine pour l'international français depuis 2012 et le Stade toulousain. Rouage essentiel au bon fonctionnement du pack francilien, Nyanga est de toute façon une valeur sûre du Top 14. À 33 ans, l'ex Biterrois n'a pas pris une ride et il se multiplie toujours avec autant d'aisance aux quatre coins du terrain. Facile ballon en mains et doté de capacités physiques au-dessus de la moyenne, Nyanga donne toujours autant de mal à ses adversaires, que se soit pour le rattraper comme pour l'esquiver.

Yannick Nyanga (Racing 92)Icon Sport

Également cités : Kevin Gourdon (La Rochelle), Saïd Hirèche (Brive), Luke Braid (UBB), Hugh Chalmers (UBB).