TOP 14 - Après la plainte pour viol, Grenoble met à pied des joueurs

Afin "d'éviter tout amalgame entre cette enquête, qui relève de comportements individuels et privés, et le FC Grenoble Rugby, nous avons décidé de mettre immédiatement à pied à titre conservatoire les joueurs concernés" , indique le club dans un communiqué sans donner plus de détails ni de noms.

Une jeune femme a porté plainte pour viol à Bordeaux contre des joueurs grenoblois, qu'elle a rencontrés en boîte de nuit après leur défaite contre les Girondins. Une enquête de flagrance est en cours sur ces accusations. Et le club précise justement vendredi avoir été informé par la police judiciaire de Bordeaux que certains de ses joueurs seront entendus "la semaine prochaine" .

