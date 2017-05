Top 14 - Anthony Belleau (Toulon), le minot devenu superstar

Forcément, son nom était sur toutes les lèvres à l'issue de la victoire de Toulon face à La Rochelle. Si ce drop de la dernière seconde d'Anthony Belleau va hanter les nuits des Rochelais, il a aussi mis en lumière un jeune joueur. Pourtant, c'est sereinement que le numéro 10 du soir du RCT s'est présenté face à la presse, son maillot encore sur les épaules. Le ton est sûr. La voix posée. Difficile d'imaginer que ce minot de 21 ans vient d'offrir une nouvelle finale au RCT. Par son drop mais aussi grâce à la touche qu'il a trouvé à 5m de la ligne juste avant cela.

"Je n'arrive pas encore à réaliser, on verra demain (samedi)" , expliquait-il. Avant de revenir sur ce fameux drop. "J'ai appelé pour le drop, j'étais face aux poteaux, à courte distance. Les gars avaient livré beaucoup de combat, je pense que c'était à nous de concrétiser derrière. J'ai appelé et puis voilà" . Les jambes n'ont pas tremblé même si le jeune ouvreur confessait : "J'avais l'impression d'être à 50m. Beaucoup de choses passent par la tête mais en même temps, ça va très vite" .

Serein grâce aux anciens

"Des choses" ont également dû lui passer par la tête tout au long de la semaine. Le forfait de Trinh-Duc étant acté assez tôt, Belleau savait qu'il serait titulaire assez tôt. A son âge, il aurait été légitime de jouer le match dix fois dans la tête avant de fouler la pelouse du Vélodrome. Mais le garçon a su répondre présent au bon moment. "Quand j'ai fait le groupe, j'avais le choix entre Giteau, Bernard ou O'Connor en dix. Mais j'avais toute confiance en Anthony. A la fin du match, il passe ce drop. C'est très bien pour lui, c'est important pour le club. J'espère qu'il jouera plus avec l'équipe première dans le futur" , rappelait Richard Cockerill.

Anthony Belleau (Toulon) face à La Rochelle - 26 mai 2017

Si le manager anglais a tout fait pour mettre son poulain dans les meilleures conditions, l'ouvreur a pu compter sur ses coéquipiers. "J'ai bien préparé ce match grâce aux joueurs les plus anciens. Ils m'ont parlé, rassuré. Je savais que je n'avais rien à perdre à ce moment là de la saison et à mon âge. Pour le reste, je me suis contenté de respecter le plan de jeu" , assurait-il dans les couloirs du Vélodrome.

Un tournant dans sa carrière

Si cette soirée restera forcément gravée dans sa mémoire, elle marque aussi un tournant dans sa jeune carrière. Initialement, Anthony Belleau devait être prêté à Agen la saison prochaine. Mais son drop salvateur a changé la donne. "Il ne part plus. Alain Tingaud (président d'Agen) l'a compris au moment du drop. Les supporters de Toulon ne comprendraient pas qu'on laisse partir un jeune joueur qui a fait un tel match" , justifiait Mourad Boudjellal. Le président toulonnais s'est même enflammé pour son ouvreur du soir. "Sur la dernière action je pense à Jonny (Wilkinson). Je me dis que s'il était là, il passerait un drop. Je ne savais pas qu'on avait Jonny Belleau" .

