TOP 14 - Anthony Belleau, Camille Lopez, cartons rouges...... Nos Tops et Flops des demi-finales

Les Tops

Belleau n'a pas tremblé

Quelle belle histoire ! Anthony Belleau avait une pression énorme sur les épaules avant la demi-finale face à La Rochelle. C'est lui, à peine 2 titularisations en Top 14 cette saison, qui allait porter le numéro 10 du RCT pour ce rendez-vous crucial en l'absence de François Trinh-Duc notamment. À l'aise toute la partie, le minot de 21 ans a surtout fait basculer cette demie. D'abord en trouvant une touche incroyable pour mettre ses avants dans les meilleures dispositions pour la dernière action du match. Puis en claquant le drop victorieux après la sirène. Il fallait le faire... Chapeau ! Un drop et une prestation majuscule dans son ensemble qui ont d'ailleurs changé le cours de l'histoire du RCT, mais la sienne également. Le club varois, qui devait le prêter à Agen la saison prochaine, a décidé de le conserver.

Anthony Belleau (Toulon) face à La Rochelle - 26 mai 2017AFP

L'élégance de Guirado

Si Mourad Boudjellal a exulté sur la pelouse du Vélodrome après la qualification de Toulon pour la finale du championnat en lançant notamment un Pilou-Pilou au milieu des joueurs du RCT, Guilhem Guirado s'est lui contenu. Visiblement un peu gêné par ce scénario très cruel pour le Stade rochelais et d'être passé par un si petit trou de souris. "Je suis un petit peu désolé et navré forcément vu la tournure du match" , expliquait le talonneur toulonnais au coup de sifflet final en faisant référence au carton rouge adressé à Pierre Aguillon. "C'est pour ça que je me suis empressé d'aller voir les Rochelais" . Une attitude très fair-play qu'il convient de souligner.

Le coup gagnant de Lopez

C'est ce que l'on appelle une inspiration géniale. Ou gagnante tout du moins. Alors que Clermont venait de perdre Flip Van der Merwe, exclu, et que le Racing se sentait pousser des ailes, Camille Lopez a pris ses responsabilités à la 47e minute de jeu (19-12 en faveur des Auvergnats à ce moment-là). L'ouvreur clermontois a décidé de jouer rapidement une pénalité à 5 mètres de l'en-but francilien. Une décision payante puisque l'international tricolore marquait en force, en patron, s'offrant un doublé. Ce qui a remis l'ASM sur les bons rails et donné un grand coup de poignard aux Ciel et Blanc, qui ne s'en sont jamais vraiment remis.

Les jeunes de Clermont

Pour affronter le Racing 92, Franck Azéma avait fait des choix forts en accordant sa confiance à de nombreux jeunes. Et c'est un euphémisme de dire que ces derniers le lui ont bien rendu ! Arthur Iturria (23 ans), Damian Penaud (20 ans), Judicaël Cancoriet (21 ans) et Alivereti Raka (22 ans) ont parfaitement négocié cette demi-finale et sont même à citer parmi les meilleurs joueurs de l'ASM samedi. Le deuxième ligne a été le roi des airs, le centre a marqué, le flanker a montré une activité incroyable alors que la vitesse de l'ailier a fait des ravages. Il fallait oser se passer des Scott Spedding, Alexandre Lapandry (même pas sur le banc), Aurélien Rougerie ou Peceli Yato, mais le pari s'est avéré gagnant, là aussi.

Damian Penaud (ASM Clermont) - 27 mai 2017Icon Sport

Les Flops

La Rochelle - Toulon, une demie sans essai

Samedi, la demie entre Clermont et le Racing 92 a battu le record du nombre de points (68) et celui du nombre d'essais (7) à ce stade de la compétition en Top 14. Vendredi soir, par contre, on a assisté à une partie sans grande saveur... Ce La Rochelle - Toulon était avant tout un énorme combat, un affrontement brutal de tous les instants. On avait déjà souligné la violence extrême des barrages le week-end précédent. Ce fut encore le cas lors de cette première demie avec des chocs terribles entre Mathieu Bastareaud et Uini Atonio ou Mohamed Boughanmi et Romain Taofifenua. On aurait préféré voir de belles envolées, surtout après ce qu'avaient montré les Rochelais durant la saison régulière. Les Maritimes ont bien essayé en début de rencontre, avant de se résigner et de se lancer dans cette lutte sans merci.

Kévin Gourdon (La Rochelle) face à Toulon - 26 mai 2017AFP

Les cartons rouges d'Aguillon et Van der Merwe

En phase finale, ça se joue très souvent sur des détails. La Rochelle l'a appris à ses dépens ce week-end. Sans ce carton rouge reçu par Pierre Aguillon, les Maritimes seraient probablement qualifiés pour la finale du Top 14 face à Clermont. Mais leur magnifique saison a pris un coup de massue après l'expulsion du centre rochelais. Et les Toulonnais ne se sont pas fait prier pour saisir cette opportunité en or de renverser la vapeur. Si le plaquage d'Aguillon valait bien une expulsion, James O'Connor retombant sur la tête, difficile de lui en vouloir. Clairement, ce n'était pas son intention. Et tout est allé très vite. Le cas de Flip Van der Merwe est bien différent. Si l'ASM s'en est tout de même brillamment sortie après l'exclusion de son deuxième ligne, sa cravate sur Teddy Thomas reste incompréhensible. Le mauvais réflexe n'est bien sûr pas à exclure. Mais pénaliser son équipe sur une action aussi bête alors qu'il n'y avait aucun danger et que la formation du Sud-Africain menait tranquillement sa barque laisse perplexe...