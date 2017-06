TOP 14 - À Toulon, Mayol y a cru jusqu'au bout

La fête à Mayol devant les écrans géants s'est achevée par un triste envahissement de terrain et les craquages de fumigènes pour évacuer la frustration. Les près de 6000 supporters toulonnais qui s'étaient donnés rendez-vous au stade Mayol pour suivre la finale ont d'abord souffert. Ils étaient en apnée sur le contre de l'ASM, à la 10e minute de jeu, avant de sombrer devant le premier essai de Clermont. Déjà, le maquillage commençait à s'effacer sur les joues rouges et noires.

6000 supporters à Mayol

Mais les couleurs revenaient sous l'impulsion, notamment, de l'essai de Tuisova. Le volcan Mayol entrait alors en ébullition, mais les pénalités sur le poteau d'Anthony Belleau ont chaque fois mis le couvercle.L'explosion n'a pas eu lieu, malgré des dernières secondes intenses où là encore les yeux rivés sur les écrans les supporters poussaient à distance. Clermont gardait son avantage jusqu'au bout. Ne laissant que les larmes aux toulonnais. Pourtant, c'est pleine d'espoir que la soirée avait débuté sur les bords de la Rade.

Maillot rouge et noir sur les épaules, visages aux couleurs du RCT, plusieurs centaines de supporters s'étaient massées devant le stade Mayol, un peu plus d'une heure avant le coup d'envoi. "On n'a pas pu faire le déplacement jusqu'à Paris, mais on va pousser d'ici. Ils vont nous entendre jusqu'au stade de France" , clamait Éric, t-shirt en l'honneur de Jonny Wilkinson sur le dos.

Les supporters toulonnais, inquiets lors de la finale contre Clermont (16-22) - 4 juin 2017AFP

2 clermontois en tribune

Une fois les portes du stade ouvertes, la tribune Lafontan se remplissait. Elle devenait vite trop petite pour laisser entrer les 6000 détenteurs de billets, la tribune Finale, située derrière le but de gauche, devait même ouvrir ses grilles. A moins de 40 minutes du coup d'envoi, le speaker prenait le micro et chauffait la foule avec des : "Toulonnais, allez, allez, allez !" , les drapeaux pouvaient flotter, portés par un léger mistral.

Les clappings s'enchaînaient jusqu'à l'annonce de la composition. L'ambiance d'avant-match était même plus chaude que lors d'une rencontre à Mayol. Dans cette marée rouge et noire, ils étaient cependant deux en jaune et bleu. Des clermontois accueillis sous une bronca, alors que le speaker clamait: "C'est leur moment de gloire, on leur donnera des antidépresseurs après le match." Ce sont plutôt les Toulonnais qui en auraient besoin.