TOP 14 - À l'image de sa saison, le Racing 92 n'a pas réussi à assumer son statut de champion

Dans les couloirs du Vélodrome, les joueurs et le staff du Racing se voulaient fatalistes. Lucides. "On est tombés sur plus fort que nous" , martelaient-ils à tour de rôle, révélant leur impuissance face à la démonstration de force de l'ASM. Surtout que pour espérer face à l'armada clermontoise, il aurait fallu montrer un tout autre visage. "On a fait une première période loin des standards que l'on attendait. On a mis cette équipe de Clermont dans l'avancée et on a trop subi au niveau du jeu. On n'était pas capable de tenir le ballon" , analysait Laurent Labit.

Vidéo - Lacombe : "L'essai de Lopez nous a fait très mal" 01:01

Et de poursuivre : "On est un peu frustré sur l'entame de seconde période, car on avait une fenêtre pour peut-être essayer de revenir après ce carton rouge. (...) A ce moment-là, en scorant, on avait les moyens de faire douter Clermont. Mais bon, au final, le plus fort a gagné et c'est logique" . Un sentiment partagé par Virgile Lacombe. Le talonneur qui faisait son dernier match avant de rejoindre le Lou la saison prochaine. "La première période est significative de la différence de niveau entre les deux équipes. On a un manque de précision et d'agressivité. Eux ont mis beaucoup de rythme et ont très bien géré en début de match. Avec le rouge on pensait revenir mais l'essai nous fait mal. Le rugby c'est la gestion des temps forts et ils ont été meilleurs" .

Des vacances pour oublier

Après son sursaut de la semaine dernière, et ce match flamboyant face à Montpellier, le Racing est finalement retombé dans ses travers. Ceux d'une saison où il a rarement été à la hauteur de son statut de champion de France. "On a fait trop d'erreurs pour exister à ce niveau" , tranchait Maxime Machenaud. Touché, frustré, voire en colère, le demi de mêlée s'est montré lucide sur la saison de son équipe. "On est capable du meilleur comme du pire. On est trop irrégulier, c'est difficile de rivaliser face à des équipes qui maîtrisent leur sujet comme Clermont. On a malgré tout du caractère pour être parvenu à se qualifier dans les 6 et en barrage. Mais on ne pouvait pas être champions avec le niveau affiché aujourd'hui."

Vidéo - Machenaud : "On a été faibles dans trop de secteurs pour espérer gagner" 01:18